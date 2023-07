CEO Lotto Dstny hard voor Ewan: “Als je op deze manier opgeeft, is wielrennen geen sport voor jou”

Lotto Dstny-kopman Caleb Ewan stapte in de dertiende Tourrit roemloos uit de wedstrijd, en dat levert hem de nodige kritiek op bij de eigen achterban. CEO van de ploeg, Stéphane Heulot, wikte zijn woorden niet, voor de microfoon van Het Nieuwsblad. “Zo stap je niet uit de Tour. Hij heeft gewoon het hoofd laten hangen. Op een manier waar ik geen goed woord over kan zeggen. Een echte kampioen tilt zijn ploeg op, die doet dit niet”, aldus Heulot. Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 14 over Joux Plane naar Morzine – Monsterrit in de Alpen Lees ook:

Lotto Dstny bouwde haar volledige Tourploeg dit jaar rond Ewan, die een trein met onder andere Jasper De Buyst, Jacopo Guarnieri, Florian Vermeersch en Frederik Frison mee kreeg. Net daarom kwam de opgave van de man die eerder deze Tour al een keer tweede en derde werd in de rug van Jasper Philipsen, zo hard aan.

Lees ook: Jasper De Buyst erg teleurgesteld na opgave kopman Ewan: “Niet veel positiefs over te zeggen”

Mentale kwestie

Ewan moest, met zo’n veertig kilometer te gaan, vrijdag bij de eerste oplopende meters van de dag al afhaken en reed moederziel alleen een kwartier achter de kop van de koers. Zelfs als hij had doorgereden, was de tijdslimiet halen lastig geweest. Daarom liet de ploeg Florian Vermeersch en Frederik Frison hem nog opwachten. “En op het moment dat Caleb dan eindelijk bij hen komt, geeft hij gewoon op. Dan heb je totaal geen respect voor je ploegmaats.”

Volgens Heulot is de opgave van zijn kopman dan ook vooral een mentale oorzaak. “Hij was totaal niet meer gemotiveerd. Jasper De Buyst en ploegleider Marc Wauters in de volgauto hebben hem de rit voordien al moeten ‘redden’. En toch had Caleb op alles en iedereen kritiek. Op de ploeg, op zijn ploegmaats, op de staf, op de sportieve directie, het hield niet op. Hij vond elke keer weer dat hij niet genoeg steun kreeg. Terwijl zijn eigen sprint beneden alle peil was.”