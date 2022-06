Pascal Eenkhoorn: “Een eer om Nederlands kampioen te zijn”

Video

Pascal Eenkhoorn is de nieuwe Nederlandse kampioen wegwielrennen. Op de VAM-berg klopte de renner van Jumbo-Visma zijn vluchtkompaan Daan Hoole, met wie hij op 26 kilometer van de finish was weggereden.

“Dit is gaaf. Het is een beetje onverwacht, maar wel mooi om het af te ronden”, zei Eenkhoorn na afloop van de wedstrijd. “Het was een tactische koers, eigenlijk zoals altijd op NK’s. Ik had gewoon goede benen. Uiteindelijk hadden we een overtalsituatie en springt Daan. Ik spring mee en we rijden gewoon vol tot aan de finish.”

Als je met zijn tweeën voorop rijdt, dan merk je vanzelf hoe de verhoudingen onderling zijn, zei hij verder. “Daan zei ook: ‘Jij moet langere beurten doen.’ Dat geeft ook wel aan dat hij ook aan zijn limiet zat. Ik ben gewoon redelijk snel op deze aankomst. Hij reed ook gelukkig door. Het was eigenlijk geen tactisch steekspel en toen kon ik het afmaken.”

Eenkhoorn kende de omgeving waar het NK werd verreden goed. “Ik kom natuurlijk niet zo heel ver hiervandaan. Ik heb een tijdje bij de Peddelaars gereden, dus ik kende de omgeving. Het is wel echt een eer om Nederlands kampioen te zijn. Ik was wel de grote favoriet en om het dan af te maken en in de geschiedenis van het Nederlandse wielrennen te staan, is wel mooi.”