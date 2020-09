Pascal Ackermann verslaat Fernando Gaviria in openingsrit Tirreno-Adriatico maandag 7 september 2020 om 15:52

Pascal Ackermann is de eerste leider in Tirreno-Adriatico 2020. De Duitser van BORA-hansgrohe was na een korte etappe van 133 kilometer de snelste in een massasprint in de straten van Lido di Camaiore. Daardoor is hij ook de eerste drager van de felblauwe leiderstrui in de Italiaanse rittenkoers. Fernando Gaviria (UAE Emirates) werd tweede, Magnus Cort (EF Pro Cycling) derde.

Paul Martens in de kopgroep

Jumbo-Visma had met Paul Martens een mannetje mee in de kopgroep van de dag. De Nederlandse ploeg rijdt zonder echte kopman in Tirreno-Adriatico en gooide het dus op de aanval. Martens kreeg Nathan Haas (Cofidis), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) en Daniel Savini (Bardiani-CSF-Faizanè) met zich mee. Zij kregen Marco Canola (Gazprom-Rusvelo), Julian Simon (Total Direct Energie) en Veljko Stojnic (Vini Zabù-KTM) met zich mee.

Na de tweede beklimming van de Pitoro, een klim van bijna vier kilometer aan 5,2%, vonden Pellaud en Martens elkaar aan kop. De Zwitser en de Duitser reden de andere vijf op anderhalve minuut. Het peloton volgde dan weer op een drie minuten. Sprintersploegen BORA-hansgrohe, UAE Emirates en Team Sunweb leidden de achtervolging.

Geen kans voor de aanvallers

65 kilometer voor het einde, aan de voet van de laatste beklimming van de Pitoro, werden de vijf geloste vluchters ingerekend door het peloton. Op de top van de klim was het verschil tussen het kopduo en het peloton twee minuten. Vroege vluchter Nathan Haas wist op de top nog wel bergpunten te pakken en zo zijn bergtrui veilig te stellen.

Na de afdaling waren de laatste 50 kilometer richting de finish in Lido di Camaiore zo plat als een dubbeltje. Het peloton wist het gat met Martens en Pellaud snel te verkleinen. Twee lokale rondes (van elk 18,3 kilometer) voor het einde was het verschil nog maar een halve minuut en bij het ingaan van de laatste ronde werden de aanvallers ingerekend.

Val ontsiert finale, Ackermann wint nipt

In de slotfase waren alle ogen gericht op de diverse sprintersploegen. Met hoge snelheid raasde het peloton over de boulevard van Lido di Camaiore. Het zorgde voor wat nervositeit en een valpartij op twee kilometer van de meet, met Belgisch kampioen Tim Merlier en Alberto Dainese onder de slachtoffers. Een vijftigtal renners kon hun weg zonder problemen vervolgen en strijden om de ritzege.

Een late uitvalspoging van Total Direct Energie werd vervolgens gecounterd, waarna Fernando Gaviria als eerste de sprint aan ging. De Colombiaan leek op de zege af te stevenen, maar Pascal Ackermann wist met een ultieme inspanning nog de ritzege te grijpen. Zijn jump was Gaviria te machtig. Het verschil op de streep was minder dan een half wiel.

Met Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) en Piet Allegaert (Cofidis) op de plekken zeven en negen eindigden twee Belgen in de top-10. Pascal Eenkhoorn sprintte namens Jumbo-Visma naar een tiende plaats en was de beste Nederlander. Nederlands kampioen Mathieu van der Poel werd gehinderd door de val en was daardoor kansloos voor een goede uitslag.

Uitgestelde Tirreno-Adriatico

Tirreno-Adriatico is dit jaar uitgesteld vanwege het coronavirus. De WorldTour-rittenkoers, vorig jaar gewonnen door Primoz Roglic, is uitgebreid van zeven naar acht dagen en eindigt daardoor volgende week maandag.