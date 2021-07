Pascal Ackermann sprint naar zege in tweede etappe Settimana Ciclistica Italiana

De tweede etappe van de Settimana Ciclistica Italiana is gewonnen door Pascal Ackermann. De Duitser van BORA-hansgrohe, die eerder deze maand al twee etappes wist te winnen in de Sibiu Cycling Tour, bleek de snelste in de sprint.

Daags na de door Diego Ulissi gewonnen openingsrit ging de Settimana Ciclistica Italiana (UCI 2.1) verder over Sardinië met een 184 kilometer lange etappe van Sassari naar Oristano. De finale van de rit is vlak, maar de beginfase allesbehalve met op pakweg zeventig kilometer van de streep de Valico La Madonnina (11 km aan 5,1%) als belangrijkste scherprechter. Na een lange afdaling stonden er nog veertig vlakke kilometers op het menu richting de finish in Oristano.

De vlucht van de dag werd gevormd door rasaanvaller Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec), Laurent Pichon (Arkéa-Samsic), Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise), Emil Dima (Giotti Victoria-Savini Due) en de voor Team BikeExchange uitkomende Tsgabu Grmay. Op een bepaald moment werd het verschil tussen de vijf koplopers en het peloton geklokt op goed drie minuten. Het bleek echter niet genoeg om uit de greep te blijven van het peloton.