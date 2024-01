Raymond Kerckhoffs • donderdag 25 januari 2024 om 12:55 donderdag 25 januari 2024 om 12:55

Parket Freiburg onderzoekt nog altijd dopingzaak Michel Hessmann

Het openbaar ministerie van Freiburg is nog altijd bezig met het onderzoek naar de dopingzaak rond Michel Hessmann. De Duitse renner van Visma | Lease a Bike testte op 14 juni 2023 bij een out-of-competion controle positief op een vochtafdrijvend middel dat in een medicijn zat. Het gedetecteerde product was een diuretisch medicijn, ook wel een plaspil genoemd. De contra-expertise bevestigde dit resultaat.

Dopinggebruik is in Duitsland een strafrechtelijk vergrijp en dus bemoeit ook het Openbaar Ministerie in Duitsland zich met de zaak. De algemene verwachting is dat er in februari meer duidelijkheid over de zaak rond Michel Hessmann komt, maar dit kan niet door onze bronnen rond het onderzoek worden bevestigd. De finale resultaten zijn er dus nog altijd niet. Zijn ploeg Visma | Lease a Bike heeft de renner vorig jaar direct op non-actief gezet.

Of het om een vervuild supplement gaat, kan teammanager Richard Plugge niet zeggen. In de podcast RadioCycling zei hij hierover: “Het lijkt op iets als een vervuiling, maar ik heb daar geen zekerheid over. We moeten wachten op de officiële resultaten van de NADA.”