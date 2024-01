maandag 15 januari 2024 om 09:39

Richard Plugge over positieve dopingtest Michel Hessmann: “Lijkt een vervuiling te zijn geweest”

Visma | Lease a Bike-renner Michel Hessmann staat nog altijd op non-actief na een vermeende overtreding van de dopingregels. Er komt weinig nieuws over de zaak naar buiten, maar teammanager Richard Plugge heeft nu wel wat uitspraken gedaan. “Het lijkt een vervuiling te zijn geweest”, zegt hij in de podcast RadioCycling.

Halverwege augustus maakte (toen nog) Jumbo-Visma in een kort statement op X duidelijk dat Hessmann bij een out-of-competition-controle op 14 juni 2023 een verboden stof in zijn urine had. Het gedetecteerde product was een diuretisch medicijn, ook wel een plaspil genoemd. Op vrijdag 3 november bevestigde de Duitse dopingautoriteit (NADA) dat ook de contra-expertise positief was. Dopinggebruik is in Duitsland een strafrechtelijk vergrijp en dus bemoeit ook het Openbaar Ministerie in Duitsland zich met de zaak. Daaromtrent is het de laatste weken zeer stil.

“Het kost veel tijd”, zegt Plugge als hem gevraagd wordt naar de status van de kwestie Hessmann. “We kennen de resultaten van de A-staal en de B-staal, die waren positief. Nu is het aan de NADA, de Duitse dopingautoriteit. Het is denk ik aan hen om als eerste te zeggen of er wel of niet een schorsing zal komen. Wij wachten daar nog steeds op. Voor de renner zelf, op een persoonlijk niveau, is het natuurlijk heel frustrerend dat het zo lang duurt. Maar ja, we moeten wachten op die procedures.”

Vervuiling

De mogelijke oorzaak van de positieve test kan er ook voor zorgen dat het allemaal langer gaat duren, stelt Plugge. “Het lijkt een vervuiling te zijn geweest. Dat kan dus ook nog wat tijd kosten, want hij zal zich dan moeten verdedigen. Ik las nog wat over een Belgische renster (Shari Bossuyt, red.) en het kan lang duren voordat er een definitief oordeel is. Aan de ene kant begrijp ik dat, want je moet heel voorzichtig zijn en grondig zijn in wat je doet, maar het is wel frustrerend en lastig om mee om te gaan als je een jonge renner bent die wil koersen.”

Of het om een vervuild supplement gaat, kan Plugge niet zeggen. “Het lijkt op iets als een vervuiling, maar ik heb daar geen zekerheid over. We moeten wachten op de officiële resultaten van de NADA.”