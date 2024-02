donderdag 29 februari 2024 om 18:24

Parijs-Nice bevat opnieuw ploegentijdrit met alternatief reglement

Ook dit jaar zit er weer een ploegentijdrit in Parijs-Nice (3-10 maart). En het belooft een speciale chronoproef te worden. Net als vorig jaar, kiest de organisatie namelijk voor andere regels dan we gewend zijn.

De 26,9 kilometer lange ploegentijdrit van Parijs-Nice, met start en finish in Auxerre, staat gepland voor de derde dag. Het opvallende is dat niet de tijd van de vierde binnenkomer telt, zoals gebruikelijk is, maar dat iedere renner zijn eigen tijd krijgt. Een kopman die in de laatste kilometer(s) nog wat energie over heeft en wegrijdt bij zijn ploeggenoten kan zo dus nog wat extra seconden winnen.

Artikel 2.5.014 in het UCI-reglement geeft aan dat deze manier van tijdswaarneming toegestaan is in ploegentijdritten. In specifieke gevallen mag het, als van tevoren maar duidelijk wordt aangegeven van welke renner de tijd genomen wordt.

2023

Vorig jaar experimenteerde organisator ASO voor het eerst met deze regels in Parijs-Nice. Toen ging het om een 32,2 kilometer lange ploegentijdrit, met start en finish in Dampierre-en-Burly. Visma | Lease a Bike pakte daar de dagzege, maar het verschil met EF Education-EasyPost was slechts één seconde. Ook de winst van kopman Jonas Vingegaard op zijn grote concurrent en de uiteindelijke eindwinnaar Tadej Pogacar bleef beperkt: 23 tellen.

Opvallend was dat Vingegaard samen met twee ploeggenoten (Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck) finishte, terwijl Pogacar alleen over de streep kwam. De Sloveen was in de slotkilometer ‘solo’ gegaan en had de schade tegenover Visma | Lease a Bike met een uiterste krachtsinspanning weten te beperken.