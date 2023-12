dinsdag 12 december 2023 om 11:30

Parijs-Nice 2024: pittige opener, twee aankomsten bergop en opnieuw een atypische ploegentijdrit

Het parcours van de 82ste editie van Parijs-Nice is bekendgemaakt. De Koers naar de zon begint volgend jaar in het departement Yvelines, kent twee aankomsten bergop en een ploegentijdrit. De rittenkoers duurt van 3 tot en met 10 maart 2024.

De eerste etappe van Parijs-Nice 2024 start en finisht in Les Mureaux. Het gaat om een heuvelachtige rit van 157,7 kilometer. Daags nadien zijn de sprinters vermoedelijk aan zet, want de tweede etappe naar Montargis is overwegend vlak. Rit drie betreft een ploegentijdrit in Auxerre. Vorig jaar zat er ook een ploegentijdrit in Parijs-Nice, met een alternatief regelement. Niet de tijd van de vierde renner die over de streep kwam telde in de strijd om de ritzege, maar de tijd van de eerste renner. Ook nu zal dat het geval zijn.

Op dag vier moeten de klimmers uit hun hok komen. De rit bevat namelijk flink wat hoogtemeters en finisht bergop, op Mont Brouilly (3 km aan 7,7%). Een dag later, als het peloton koers zet richting Sisteron, moet ook aardig wat geklommen worden. Er wordt echter niet boven gefinisht, waardoor aanvallers huns kans ook zullen ruiken. De zesde etappe, naar La Colle-sur-Loupe is enigszins vergelijkbaar. In het middenstuk liggen verschillende hellingen, maar de finale is in dalende lijn. Vorig jaar zou er ook een etappe naar La Colle-sur-Loupe in Parijs-Nice zitten, maar toen werd de rit afgelast vanwege extreme weersomstandigheden.

Koninginnenrit op voorlaatste dag

De voorlaatste etappe is de koninginnenrit. Vanuit het vertrek in Nice loopt het al omhoog, richting de top van de Côte de Gattières, een beklimming van de tweede categorie. Daarna volgt een lang vlak stuk, maar in de finale wachten nog de Col Saint-Martin La Colmiane en de slotklim naar Auron (7,3 km aan 7,2%). De finish ligt op 1614 meter hoogte. Traditiegetrouw eindigt Parijs-Nice op de zondag met een rit van en naar Nice boordevol klimwerk. De Col des Quatre Chemins (3,6 km aan 8,8%), die in 2022 ook in het parcours zat, is de ultieme scherprechter.

Vorig jaar ging de eindzege in Parijs-Nice naar Tadej Pogacar. De Sloveen greep de macht in de vierde etappe naar La Loge des Gardes. Daarna schreef hij nog twee etappes op zijn naam, waardoor hij ook het klassement met grote voorsprong won. David Gaudu werd tweede op 53 seconden, Jonas Vingegaard eindigde op een minuut en 39 tellen als derde.

Etappeschema Parijs-Nice 2024

03/03 – Etappe 1: Les Mureaux – Les Mureaux (157,7 km)

04/03 – Etappe 2: Thoiry – Montargis (177,6 km)

05/03 – Etappe 3: Auxerre – Auxerre (TTT, 26,9 km)

06/03 – Etappe 4: Chalon-sur-Saône – Mont Brouilly (183 km)

07/03 – Etappe 5: Saint-Sauveur-de-Montagut – Sisteron (193,5 km)

08/03 – Etappe 6: Sisteron – La Colle-sur-Loup (198,2 km)

09/03 – Etappe 7: Nice – Auron (173 km)

10/03 – Etappe 8: Nice – Nice (109,3 km)