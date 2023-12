vrijdag 1 december 2023 om 13:19

Parcoursbouwer Tour de France: “De kasseien komen terug, maar niet in 2025”

Na de bekendmaking van Lille als plaats voor het Grand Départ van de Tour de France 2025 verheugden veel wielerliefhebbers zich al op kasseien in Noord-Frankrijk, maar die komen er niet. Buiten een enkele strook op de Casselberg laat organisator ASO de kasseienstroken links liggen. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou verdedigde die keuze in L’Équipe.

De openingsrit is 185 kilometer lang, met start en finish in Lille, ook wel bekend als Rijsel. De etappe lijkt op maat van de sprinters. Onderweg krijgen de renners drie klimmetjes voor hun kiezen, waaronder de bekende Casselberg, met de top van de laatste helling op goed 45 kilometer van de streep. De tweede rit naar Boulogne-sur-Mer is voor de puncheurs gemaakt en de derde etappe is nagenoeg vlak en trekt naar kustplaats Duinkerke.

Geen serieuze kasseienstroken dus, hoewel die wel liggen in het département du Nord. “Door de keuze die we hebben gemaakt voor de start- en finishplaatsen, hadden de kasseien in de eerste etappe moeten zitten”, zegt Gouvenou. “Die liggen namelijk allemaal in het zuiden van de regio.”

“Maar we zijn niet zo gek om de renners al op de eerste dag over de kasseien te sturen. Daarom hebben we dat idee uit ons hoofd gezet. De kasseien komen terug, maar niet in 2025”, benadrukt de parcoursbouwer van de ASO.

Adrien Petit van Intermarché-Circus-Wanty sloot zich aan bij de keuze van de Tourorganisatie. “Het wordt een lastig openingsweekend. Alle renners zijn dan al nerveus en daarom zijn er maar beter geen kasseien”, vertelt hij aan L’Équipe. “Dat is een wijze keuze. We weten allemaal hoe riskant de eerste etappes zijn, sowieso al.”