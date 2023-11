donderdag 30 november 2023 om 12:26

Details Grand Départ Tour de France 2025 bekend: voor sprinters en klassieke renners

Het was al even bekend dat de Tour de France van 2025 zal starten in de regio Hauts-de-France, Noord-Frankrijk, maar vandaag heeft organisator ASO op een persconferentie ook alle details uit de doeken gedaan. Op het eerste gezicht lijkt het een Tourstart voor de rappe mannen en klassiekerspecialisten.

De Tour de France zal in 2025 weer eens van start gaan in Frankrijk. Het gerucht ging al langer, maar werd eerder deze maand al bevestigd door de organisatie van de Ronde van Frankrijk. Het is voor het eerst sinds 2021 dat de Tour zal beginnen in Frankrijk. In 2022 vertrokken de renners vanuit Kopenhagen, in 2023 was Bilbao de startplaats en volgend jaar heeft Florence de eer om het Grand Départ te organiseren.

De start van de 112e editie van de Tour vindt over twee jaar plaats in de regio Hauts-de-France in Noord-Frankrijk. Beginnen doen we met een 185 kilometer lange rit-in-lijn, met start en finish in Lille, ook wel bekend als Rijsel. De openingsrit van de Tour 2025 lijkt op maar van de sprinters. Onderweg krijgen de renners wel drie klimmetjes voor hun kiezen, waaronder de bekende Casselberg, maar de top van de laatste helling ligt op goed 45 kilometer van de streep.







Tour de France 2025 – Grand Départ (5-8 juli)

05/07 – Etappe 1: Lille – Lille (185 km)

06/07 – Etappe 2: Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer (209 km)

07/07 – Etappe 3: Valenciennes – Duinkerke (172 km)

08/07 – Etappe 4: Amiens – ?