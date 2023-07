Parcoursbouwer Gouvenou is stellig: “Rechte finishes geen garantie op geen valpartijen”

Er was na de derde etappe van de Tour de France wel wat te doen over de finish in Bayonne. In de laatste honderden meters volgde er namelijk nog een flauwe bocht naar de aankomststreep. Het zorgde voor kritische geluiden onder renners en wielervolgers, maar parcoursbouwer Thierry Gouvenou is een andere mening toegedaan. “Rechte finishes zijn geen garantie op geen valpartijen”, citeert Sporza de Fransman.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Week Jasper Philipsen nu wel of niet van zijn lijn af in de sprint in Bayonne? De meningen na afloop waren verdeeld. Zo was Fabio Jakobsen kritisch op de hele gang van zaken, maar waren er ook andere geluiden te horen. En Gouvenou? Hoe kijkt de man die verantwoordelijk is voor het parcours, terug op de finale van gisteren? “We moeten toegeven dat de finish inderdaad niet recht was, dat is zonneklaar.”

“De mensen van Bayonne hadden eerst twee andere voorstellen gedaan, die ik allebei heb geweigerd, omdat het te gevaarlijk zou zijn. Uiteindelijk zijn we op hun derde voorstel geland. Het klopt dat die finish niet ideaal was, maar volgens mij zijn er vaker valpartijen bij een rechte finish dan met een bochtje. We mogen niet te strikt redeneren. Rechte finishes zijn geen garantie op geen valpartijen. Ze zijn gisteren ook helemaal niet gevallen, wat toch vrij zeldzaam is voor een eerste massasprint in de Tour.”

Lees ook: Tour de France en wielersport dé verliezers van absurde aankomst in Bayonne

Verschillende belangen

Gouvenou schetst de problemen die ontstaan bij het uittekenen van een etappe. “In dit geval was het gewoon niet mogelijk om op een recht stuk te finishen. Je moet ook rekening houden dat we aan de aankomst verschillende technische zones en ook plaats voor het publiek nodig hebben. Je hebt dus voldoende ruimte nodig. Daar denken de mensen niet zo snel aan. We hadden ook naar een stad verderop kunnen rijden, waar het misschien wel veiliger was. Maar dat zouden de renners na twee zware ritten in het Baskenland wellicht niet gepikt hebben.”

Een andere vraag die Gouvenou moest beantwoorden: is het gebruik van de flinterdunne nadarhekken anno 2023 niet te gevaarlijk? “Elk land heeft zijn eigen middelen om de veiligheid te verzorgen. Wij zetten zwaar in op signalisatie en ook de andere veiligheidsmaatregelen worden elk jaar beter. Als je in de hele finale zou kiezen voor dikkere hekken, dan heb je zes à zeven vrachtwagens extra nodig. We moeten ook aan onze ecologische voetafdruk denken.”

Lees ook: ‘Massasprints moeten alleen nog op een rechte weg’