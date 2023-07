‘Massasprints moeten alleen nog op een rechte weg’

Video

Nadat de klimmers hun kunsten in de eerste twee etappes konden etaleren, was het maandag de beurt aan de sprinters. In Bayonne lag na een lastige rit een verraderlijke slotkilometer en helaas ging het daar na afloop vooral over. Uiteraard passeren ook winnaar Jasper Philipsen, een reportage over de spannende ochtend van Jumbo-Visma en een vooruitblik op de rit van dinsdag. Dat en meer hoor en zie je in een nieuwe WielerFlits Update! Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Een botsing tussen Wout van Aert en Jasper Philipsen kon die eerste net afwinden. Nadat de Jumbo-Visma-renner in de remmen moest omdat hij ook het publiek raakte, was het gedaan met zijn kansen. Na afloop vingen we hem en ploegleider Merijn Zeeman op. Het thema veiligheid kwam er op tafel en daar gingen Maxim en Youri dieper op in. Meerdere renners lieten weten dat de aanloop naar de finish over mooie brede en overzichtelijke wegen ging, met goed asfalt. Toch was die laatste bocht op de eindsprint er eentje die er volgens onze mannen niet had moeten zijn.

“Onlangs heb ik het overlijdensbericht van Gino Mäder moeten schrijven”, vertelt Youri. “Hoewel dat een totaal andere situatie was, zit ik er niet op te wachten om daar nog eens een hele middag mee bezig te zijn. Ik vind het ook zo onnodig. Waarom kunnen ze een laatste kilometer bij een gegarandeerde massasprint niet gewoon over een brede weg van tien meter organiseren, met in ieder geval een laatste rechte kilometer? Dat is eigenlijk de enige veilige manier. Ik vind het onbegrijpelijk dat dit tegenwoordig nog altijd niet kan. Wat moet er dan eerst gebeuren?”

Maxim snijdt vervolgens een raak punt aan. “Die wegen die je noemt zijn er genoeg in Frankrijk. Maar die liggen vaak allemaal langs of op een groot industrieterrein. We weten allemaal dat het binnenhalen van een Tour-etappe heel veel geld kost en dat ze de Tour gebruiken als city marketing. Dan is het aantrekkelijk om dat op een mooie plek in de stad te doen, maar dat is niet altijd even veilig”. Youri kaatst de bal terug: “Maar we staan hier nu ook hemelsbreed 200 meter van de finish, op geen mooie plek. Ik snap niet dat ze dit soort finishes blijven opzoeken.”

Komt de perfecte lead-out van Alpecin-Deceuninck uitgebreid aan bod, net als Philipsen die lang moest wachten op het verlossende antwoord. Maxim maakte daarnaast een reportage over de ochtend van Jumbo-Visma, nadat er zondagavond nogal wat verhalen de wereld in gebracht werden dat Wout van Aert en Jonas Vingegaard niet goed zouden kunnen samenwerken. Tot slot blikken de mannen vooruit op de rit van dinsdag van Dax naar Nogaro, waar Mark Cavendish andermaal op jacht gaat naar historie. Lukt dat hem? Maxim en Youri geven hun visie.

