Fabio Jakobsen over lead-out Alpecin-Deceuninck: “Vind dat niet echt een mooie finale”

Video

Bij de eerste sprintkans van de Tour de France eindigde Fabio Jakobsen op de vierde plaats. Een dag later, voor de start van de vierde etappe, blikte de Europees kampioen nog eens terug op de sprint in Bayonne. “Gisteren kwamen we wat vroeg”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Ik werd zelf wat weggeduwd door Laporte en Van Aert, maar herstel dat door weer bij Michael (Mørkøv , red.) te komen”, blikt Jakobsen nog eens terug op de finale van de derde etappe. “We wachten net te lang met eruit komen en ik raak ingesloten. Uiteindelijk kom ik nog opzetten, maar is het te laat.”

Volgens Jakobsen ging het eerder al mis, bij het ingaan van de laatste kilometer. “Rickaert passeerde rechts bij Asgreen, met bijna een valpartij tot gevolg. Daar steekt Mathieu (van der Poel, red.) over naar links, dat is de kortste weg. Vervolgens gaat Jasper (Philipsen, red.) naar rechts, wat daar ook de kortste weg was. Dat is wat elke sprinter zou doen. Maar goed, dan ontneem je wel iedereen daarachter de kans. Je krijgt een lijn en het is bijna onmogelijk om nog te passeren. Gisteren was dat voor hen de beste tactiek, maar ik vind dat niet echt een mooie finale…”

“Sprinten is al gevaarlijk”

Er was na de rit naar Bayonne nog wel wat te doen over de bocht net voor de finish. Wat vond Jakobsen van het parcours? “Vandaag hebben we gewoon een mooie, laatste rechte lijn. Gisteren was de boarding in die bocht ook niet helemaal recht genoeg, voor zover dat in een bocht recht kan zijn. Dat moet gewoon beter. We komen aan zeventig kilometer per uur aangevlogen. Sprinten is al gevaarlijk, dan moet het parcours het niet nog gevaarlijker maken.”

“Ik hoop dat er naar dit incident gekeken wordt door de ASO, de parcoursbouwer en de SafeR-commissie. Maar je moet het vooral aan Wout van Aert vragen denk ik. Als die niet stopt met trappen, hadden we gisteren een enorme valpartij en zijn we hem denk ik kwijt voor deze Tour.”

Lees ook: Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 4 naar Nogaro – Sprinten op een autocircuit