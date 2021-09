Parcours Ronde van Lombardije flink op de schop

Organisator RCS Sport heeft vandaag het parcours voor de komende Ronde van Lombardije (9 oktober) gepresenteerd. Eerder werd al gecommuniceerd dat de finish van de najaarsklassieker dit jaar weer in Bergamo ligt, maar verder is het parcours ook flink op de schop gegaan.

Bergamo en Como verdelen sinds 2014 elk jaar de start- en finishplaats van de ‘Ronde van de Vallende Bladeren’, zoals de bijnaam luidt van de najaarsklassieker. De laatste vier jaar werd de aankomst telkens georganiseerd door Como en werd er gestart in Bergamo, maar dit jaar zijn de rollen omgedraaid en is het de beurt aan Bergamo om de finish te organiseren. Como is nu het vertrekpunt.

In de laatste twee edities kregen de renners in de finale de Madonna del Ghisallo, Colma di Sormano en daaropvolgende Muro di Sormano, Civiglio en de San Fermo della Battaglia voor hun kiezen, maar dit jaar worden er andere beklimmingen aangedaan. In het begin van de koers trekt het peloton nog wel over de Madonna del Ghisallo, maar vervolgens gaat het in oostelijke richting naar de klim van Roncola (9,4 km aan 6,6%) en de Berbenno (6,8 km aan 4,6%).

Na de Berbenno volgt een korte afdaling en een korte tussenstrook naar de tweetrapsraket Dossena-Zambla Alta. De Dosenna is een beklimming van elf kilometer aan een gemiddelde van 6,2%, met uitschieters tot 11%, de Zambla Alta is dan weer 9,5 kilometer lang aan 3,5%, met een piek tot 10%. Eenmaal op de top dalen de renners af richting Gazzaniga, om vervolgens te beginnen aan de scherprechter van de dag, de Passo di Ganda.

Ultieme scherprechter

De Passo di Ganda is een col van net iets meer dan negen kilometer aan 7,3%. Het venijn zit hem hier duidelijk in de staart, aangezien de percentages in de laatste twee kilometer niet meer zakken onder de 9%. Er is zelfs een uitschieter tot 15%. Als de renners de top van de Passo di Ganda hebben bereikt, is het nog iets meer dan dertig kilometer tot de finish. Het is echter nog niet helemaal gedaan met klimmen, want met nog goed vijf kilometer te gaan volgt er nog een kort klimmetje.

De Colle Aperto is een vervelende kuitenbijter van één kilometer aan net geen 8%, deels over klinkertjes, en met een piek tot 12%. Vanaf de top van de Colle Aperto tot de streep in Bergamo is het nog drie kilometer. De laatste keer dat de finish van de Ronde van Lombardije lag in Bergamo (even ten oosten van Milaan) was in 2016, toen Esteban Chaves er won voor Diego Rosa en Rigoberto Urán. Jakob Fuglsang is de titelverdediger, maar is er door een blessure niet bij.