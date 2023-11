vrijdag 17 november 2023 om 18:53

Parcours Aardbeiencross aangepast door regenweer: “Renners zouden niet uit modder geraakt zijn”

De Aardbeiencross in Merksplas zal er zaterdag anders uitzien. Het regenweer heeft er namelijk voor gezorgd dat de organisatie een strook van 100 meter heeft moeten verleggen. “De renners zouden niet uit de modder geraakt zijn”, vertelt vrijwilliger Frans Hillen aan RTV.

De omloop van de Superprestige in Merksplas bestaat uit een mix van weiland, zandwegen, bospaden en kasseien. De hevige regen van de afgelopen dagen heeft er echter voor gezorgd dat het parcours er bijzonder zwaar bij ligt. Zo zwaar zelfs dat de organisatie zich gedwongen voelde om het parcours aan te passen.

“We zouden een maïsveld dubbel gebruiken, in twee richtingen, maar dat gaat niet meer. We hebben dat moeten verbouwen”, legt Hillen uit. “Het was echt niet te doen in twee richtingen. Ik ben er zeker van dat sommige renners daar anders zouden blijven steken, ze zouden er niet zijn uitgeraakt.”