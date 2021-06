Padun zegeviert in koninginnenrit Critérium du Dauphiné, Porte pakt het geel

Op de voorlaatste dag van het Critérium du Dauphiné boekte Mark Padun een verrassende zege. In de koninginnenrit naar La Plagne reed de Oekraïner ver weg bij de favorieten. Richie Porte nam daarachter de leiderstrui over van Alexey Lutsenko.

In de koninginnenrit van het Critérium du Dauphiné zagen we voor het deze ronde hoe de verhoudingen tussen de klassementsrenners lagen. Met aankomst op La Plagne (17,1 kilometer aan 7,5%) was het dan ook niet meer mogelijk om verstoppertje te spelen.

Net als gisteren barstte er een felle strijd los bij het vormen van de vroege vlucht in de openingsuren. Na het eerste uur was er nog geen kopgroep gevormd, maar hadden de renners wel al bijna vijftig kilometer afgewerkt.

Pas daarna kregen enkele renners de zegen van het peloton: Pierre Rolland, Franck Bonnamour, Marco Haller, Martin Salmon en Alexis Renard. In deze vorm zouden zij niet heel lang vooruitblijven, aangezien een achtervolgende groep al op komst was, evenals de beklimming van de Col du Pré.

Nieuwe renners duiken op in kopgroep

Aldaar veranderde de koerssituatie volledig. Sterke renners als Matthew Holmes, Lawson Craddock, Steff Cras, Jorge Arcas, Nils Politt, Warren Barguil, Mikkel Bjerg, Martijn Tusveld, Michael Valgren, en Kenny Elissonde wisten hier de kloof te dichten, maar ook toen stonden er weer renners op lossen.

Van hen wisten Cras, Haller, Craddock, Tusveld, Elissonde, Valgren, Holmes, Arcas en Rolland samen de top te ronden. Hun voorsprong was op dat moment al opgelopen tot drie minuten, maar met de Cormet de Roselend en La Plagne hadden zij nog twee zware beklimmingen te gaan.

Toch werd het verschil in de kopgroep niet bergop, maar in de afdaling gemaakt. In de afdaling van de Cormet de Roselend zagen we Valgren en Haller wegrijden. Daarachter werden de overige vluchters een voor een bijgehaald door het peloton, waar Movistar en INEOS Grenadiers inmiddels het tempo flink hadden opgeschroefd.

Elissonde en Rolland als laatste ingerekend

De Fransman en de Oostenrijker werden echter niet als laatste vluchters ingerekend. Aan de voet van La Plagne werden ze overvleugeld door Elissonde en Rolland, die vandaag de beste klimmers in de kopgroep bleken. Op tien kilometer van de meet zat ook hun dag er vervolgens op.

Ondertussen zagen we steeds meer klassementsrenners lossen: Steven Kruijswijk, Ilan Van Wilder, Guillaume Martin en Patrick Konrad. Dat kwam ook door het hoge tempo van Alejandro Valverde en Carlos Verona namens Movistar.

Padun in de aanval

Toen de twee Spanjaarden afgaven op acht kilometer van de meet, barstte de strijd echt los. Na een aanval van Richie Porte kwamen Sepp Kuss, Mark Padun en Enric Mas voorop te rijden.

De Oekraïner kwam enkele meters later alleen met Kuss te rijden na een nieuwe versnelling: Porte en Mas bleven daarna geruime tijd op twaalf seconden hangen, terwijl de overige favorieten al op een halve minuut volgde. Kruijswijk wist daar op vijf kilometer van de meet weer terug te keren.

Padun gooide een kilometer later zelfs Kuss overboord: de voorsprong liep op dat moment uit naar een minuut. Dat terwijl de favorieten daarachter elkaar voortdurend bestookten met aanvallen. Eerst David Gauda, daarna Ben O’Connor en Miguel Angel Lopez.

Achtervolgers komen te laat, Porte nieuwe leider

Zij vormden in de slotkilometers, samen met Mas en Porte, de eerste achtervolgers op Kuss en Padun. In de slotkilometer haalden zij de Amerikaan nog bij, maar Padun was al te ver uit zicht: hij werd de verrassende winnaar van de konginnenrit.

Achter de winnaar wist Porte als tweede binnen te komen. Daardoor nam de Australiër de leiderstrui over van Lutsenko, die op een minuut tiende werd. Kelderman viel vandaag net buiten de beste tien, maar behield zijn vierde plaats in het algemeen klassement.