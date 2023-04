Outsider Quinten Hermans geeft verstek voor de Amstel Gold Race

Zoek zondag niet naar Quinten Hermans in de Amstel Gold Race. De heuvelspecialist van Alpecin-Deceuninck, die als een van de outsiders gold voor de klassieker in Zuid-Limburg, kampt met infectie van de bovenste luchtwegen en zal niet aan de start verschijnen in Maastricht. Hij wordt vervangen door Jimmy Janssens.

“De symptomen zijn al een paar dagen aanwezig”, zegt Hermans in een persbericht van de ploeg. “En de ziekte is nog niet voldoende onder controle om morgen te starten. Ik neem beter wat extra rust, in de hoop fit aan de start te staan van de twee Ardennenklassiekers.”

Afgelopen woensdag eindigde Hermans nog als elfde in de Brabantse Pijl. “Het was een heel zware en koude dag op de fiets, ik had het toch wat onderschat”, zei hij na afloop van die wedstrijd. “De kou werkte in op mijn hartslag en pas in de laatste ronde op het lokale circuit kwam ik er terug door. Ik kan sowieso niet goed tegen de kou, dus dat maakte het extra lastig.” Vorig jaar eindigde Hermans als tweede in Luik-Bastenaken-Luik.

