Outsider Michael Matthews test positief op corona in aanloop naar Milaan-San Remo

Een tegenvaller voor Michael Matthews. De Australiër heeft in aanloop naar Milaan-San Remo, een wedstrijd waar hij in het verleden al twee keer op het podium stond, positief getest op corona. Het is nog onduidelijk of de renner van Jayco AlUla zaterdag aan de start zal verschijnen van La Primavera.

Matthews postte om maandagochtend een foto van een positieve sneltest op Instagram. “Damn”, schreef hij erbij. Zaterdag stapte de 32-jarige renner af tijdens de koninginnenrit van Parijs-Nice, die finishte op de Col de la Couillele.

Eerder in de Koers naar de Zon had Matthews – in gesprek met Cycling Pro Net – aangegeven dat hij niet helemaal tevreden was over zijn vorm. “Het is dit jaar heel anders dan andere jaren. Andere jaren bleef ik hier, in Europa, om me in de kou voor te bereiden op Parijs-Nice, Milaan-San Remo en de klassiekers. Nu was ik in Australië aan het koersen. Ik ben niet helemaal zeker over het gevoel, ik ben nog niet helemaal blij met waar ik sta op het moment. Hopelijk wordt het beter, niet minder.”

Matthews stond al tien keer aan de start van Milaan-San Remo. Bij de helft van zijn deelnames eindigde hij in de top-tien en, zoals gezegd, stond hij twee keer op het podium. Zowel in 2015 al 2020 werd hij derde. Vorig jaar was hij vierde.

