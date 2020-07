Oud-profrenner Georg Preidler veroordeeld voor sportieve fraude woensdag 22 juli 2020 om 15:54

Georg Preidler is door een rechtbank in Innsbruck veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twaalf maanden voor het plegen van commerciële sportieve fraude. Ook heeft de oud-prof van Team Sunweb en Groupama-FDJ een boete opgelegd gekregen van 2.880 euro.

De officier van justitie had Preidler beschuldigd van het misleiden van wielerteams, organisatoren en supporters in de periode van maart 2017 tot maart 2019 door het gebruik van bloeddoping en groeihormonen. Mede door het opstrijken van uitbetaalde premies, sponsorgeld en prijzengeld was een schadevergoeding geëist van 286.000 euro.

Vanochtend werd de zaak van de 30-jarige Oostenrijkse oud-prof beoordeeld door een rechtbank van Innsbruck. De rechter ging niet mee in de geëiste schadevergoeding, maar legde hem wel een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf maanden op en een boete van 2.880 euro. Eerder had Preidler al gedeeltelijk schuld bekend.