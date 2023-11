donderdag 16 november 2023 om 14:51

Oud-manager Esra Tromp hard voor Jumbo-Visma Women: “Rensters zijn vertrokken met goede reden”

Esra Tromp was nauw betrokken bij de opbouw van Jumbo-Visma Women, maar nam eind mei afscheid als manager. De 33-jarige ex-prof gaat diezelfde rol vanaf 2024 vervullen bij EF Education-Cannondale, het nieuwe vrouwenteam van EF Education-EasyPost. In gesprek met Velo vertelt Tromp dat haar vertrek bij Jumbo-Visma Women het gevolg was van frustraties achter de schermen.

“Hoe moet ik het zeggen?”, begint Tromp, die tijdens het seizoen vervangen werd door Rutger Thijssen, als haar gevraagd wordt wat er spaak liep bij Jumbo-Visma. “Uiteindelijk denk ik dat we verschillende opvattingen hadden. Dat is misschien het beste om te zeggen. Ik wil er niet te diep op ingaan, maar ik heb heel blij met deze omgeving (bij EF Education-Cannondale, red.) en uitdaging. Ik denk dat de vrouwen die het team verlaten hebben, dat zelf besloten hebben en het dat met een goede reden was.”

Niet alleen Tromp, maar ook ploegleidster Carmen Small en drie rensters maken deze winter namelijk de overstap van Jumbo-Visma naar EF Education-Cannondale. Het gaat om Coryn Labecki, Kim Cadzow en Naomi Rüegg. “Ik heb ook zelf het besluit genomen, want als je niet gesteund wordt op de manier dat je gesteund zou moeten worden, is het denk ik een wijze beslissing om verder te gaan en mensen te vinden die je inspanningen waarderen, alsook de hoeveelheid tijd die iedereen investeert in het opzetten van een team en het levende houden”, aldus Tromp.

“Ik denk dat het een groot teken is dat een groot deel van de staf en ook meerdere vrouwen vertrekken. Ik denk dat er ook een beetje een gebrek aan visie is bij de persoon die me vervangen heeft”, klinkt het. Wel stelt Tromp dat ze bij Jumbo-Visma veel ervaring opgedaan die haar van pas komt bij haar nieuwe ploeg. “Als manager van een vrouwenteam heb ik geleerd hoe ik een team op moet bouwen en hoe het team te managen. Het heeft me veel over mezelf geleerd en wat voor soort leider ik wil zijn. Je neemt dat mee naar je volgende baan en ervaringen.”