Manager Esra Tromp vertrekt bij vrouwenploeg Jumbo-Visma

Esra Tromp vertrekt bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma. Eind mei gaan de wegen van het Nederlandse team en de manager uit elkaar. De 32-jarige Tromp was de laatste 2,5 jaar nauw betrokken bij het ontstaan van de vrouwenploeg.

“Ik kijk met gemengde gevoelens naar mijn vertrek. Uiteraard ben ik trots op wat ik heb bereikt. Het was niet gemakkelijk om een nieuw professioneel team van de grond af op te bouwen en verder te ontwikkelen, maar het is wel gelukt”, vertelt Tromp. “Ik wil Jumbo-Visma bedanken voor het vertrouwen en de kans die ik heb gekregen om deze veeleisende taak op me te nemen.”

Namens Jumbo-Visma reageert directeur Richard Plugge op het aanstaande vertrek van Tromp. “Ze bouwde en ontwikkelde de vrouwenploeg volgens een unieke structuur, waardoor het team nu een mooie rol speelt in de Women’s WorldTour. Ik wens haar het allerbeste voor de toekomst”, aldus Plugge.

Waar de toekomst van Tromp ligt, is nog niet bekend. Eerder werkte ze als manager bij de ploeg van Parkhotel Valkenburg. Rutger Tijssen, die al ruim een half jaar de sporttechnische manager is bij de vrouwenploeg van Jumbo-Visma, zal de rol van Tromp overnemen.