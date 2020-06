Oud-bondscoach Guimard: “Niet onlogisch dat Bardet vragen stelt” zondag 14 juni 2020 om 16:42

Dat Romain Bardet zich vragen stelt over zijn toekomst bij AG2R La Mondiale, vindt voormalig bondscoach van Frankrijk Cyrille Guimard heel logisch. De inmiddels 73-jarige Guimard zegt niet geschokt te zijn over het nieuws dat Bardet mogelijk andere oorden opzoekt. “Als je negen jaar bij hetzelfde team zit…”, aldus de oud-renner tegen Cyclism’Actu.

“Bardet komt uit een moeilijk jaar en had last van een soort van burn-out. Het kostte hem een tijdje om terug te keren, en nu komt deze pauze er ook nog achteraan”, zegt Guimard, die in het verleden als ploegleider de Tour won met Bernard Hinault, Laurent Fignon en Lucien Van Impe. “Op je dertigste vind ik het niet onlogisch of abnormaal dat hij praat over de mogelijkheid om naar een ander team te gaan.”

“Een langer verblijft bij AG2R La Mondiale is ook een keuze, maar dat hij zichzelf vragen stelt is normaal. Nairo Quintana ging ook op zoek naar nieuwe motivatie die hij in 2019 misschien verloren is”, wijst hij op de transfer van de Colombiaan van Movistar naar Arkéa-Samsic.

‘Naar het buitenland gaan is ook persoonlijk goed’

Guimard weet niet of een transfer naar een buitenlandse ploeg goed zal zijn voor Bardet. Team Sunweb werd al aan de klimmer gelinkt. “Dat zullen we achteraf pas weten. Naar het buitenland gaan is ook persoonlijk voor hem heel goed. Gewoontes veranderen en dat stelt ons in staat om te evolueren. Het is voor Bardet dus ook een levensproject”, aldus Guimard, die zich afvraagt of AG2R La Mondiale er alles aan moet doen om Bardet te behouden.

De Franse WorldTour-ploeg kan ook een nieuwe kopman halen. “Ik zie een vrij succesvolle Quintana bij Arkéa-Samsic, dus waarom kan Chris Froome het niet bij AG2R La Mondiale als Bardet vertrekt?”, sluit Guimard lachend af.