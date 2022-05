‘Oud-bondscoach Davide Cassani presenteert binnenkort nieuwe wielerploeg’

Davide Cassani is al een tijdje bezig met het opzetten van een nieuwe wielerploeg, maar nu lijkt er ook daadwerkelijk schot in de zaak te komen. Volgens Velonews zal de oud-renner en bondscoach binnen afzienbare tijd een nieuw Italiaans ProTeam presenteren.

Volgens meerdere bronnen zal het Italiaanse Bianchi de fietsen leveren voor de nieuwbakken formatie. Er is nog veel onduidelijk over het project van Cassani, maar het Italiaanse koffiemerk Caffè Borbone wordt genoemd als hoofdsponsor. Cassani houdt zich op de vlakte, als Velonews hem vraagt naar zijn plannen. “Op dit moment is nog niks zeker. Ik ben nog hard aan het werk. Over een maand verwacht ik meer duidelijkheid, denk ik.”

Er is een mogelijkheid dat Cassani al tijdens de Giro d’Italia met meer nieuws komt. De oud-renner hoopt met zijn ploeg te starten op ProTeam-niveau. In de wandelgangen gaan de namen van Diego Ulissi, Alessandro Fedeli en Matteo Trentin rond als mogelijke versterkingen. Laatstgenoemde lijkt echter zijn aflopende contract bij UAE Emirates te verlengen.

De inmiddels 61-jarige Cassani hoopt met zijn nieuwe ploeg het Italiaanse wielrennen een impuls te geven, zo liet hij eerder dit jaar weten aan La Gazzetta dello Sport. De bedoeling is om in 2023 met een ‘Made in Italy’ ploeg aan het seizoen te beginnen: een team met Italiaanse sponsoren, fietsen en renners. Cassani benadrukt dat het hier gaat over een project voor de lange termijn. “Het doel is om uiteindelijk de stap te zetten naar de WorldTour. Het is niet dat we na een jaar zeggen: ‘goed, we stoppen ermee’.”