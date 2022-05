‘Matteo Trentin en UAE Emirates zijn het eens over een nieuwe verbintenis’

Matteo Trentin zal zijn aflopende contract bij UAE Emirates binnenkort verlengen, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Volgens de Italiaanse sportkrant heeft de 32-jarige Trentin inmiddels een mondelinge overeenkomst met de ploeg uit het Midden-Oosten.

Trentin is bezig aan zijn tweede seizoen voor UAE Emirates, maar het is voor de snelle klassiekerspecialist tegelijkertijd zijn laatste contractjaar. La Gazzetta dello Sport heeft echter van meerdere bronnen rond de ploeg vernomen dat Trentin zijn aflopende contract zal verlengen. De Europese kampioen van Glasgow (2018) is een belangrijke pion binnen de voorjaarsploeg van UAE Emirates.

Trentin, die in zijn carrière onder meer twee keer Parijs-Tours wist te winnen en succesvol was in alle drie de grote rondes, was dit seizoen al de beste in de Waalse eendagskoers Le Samyn. Ook werd hij tweede in de Vuelta a Murcia, zevende in Omloop Het Nieuwsblad en negende in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Info @Gazzetta_it – @TeamEmiratesUAE sources told us at @giroditalia that there is a ‘verbal agreement’ with @MATTEOTRENTIN to extend his contract that now ends this season @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) May 8, 2022