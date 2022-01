Oud-renner en bondscoach Davide Cassani bezig met nieuwe wielerploeg

Als het aan Davide Cassani ligt, is het wielerpeloton in 2023 een Italiaanse wielerploeg rijker. De oud-renner en bondscoach van de Italiaanse selectie is achter de schermen druk bezig om een Italiaans ProTeam op poten te zetten, zo laat hij weten aan La Gazzetta dello Sport.

De inmiddels 61-jarige Cassani hoopt binnen afzienbare tijd de juiste sponsoren te vinden om zo een Italiaans ProTeam op te richten. Cassani neemt Alpecin-Fenix, de ploeg van de gebroeders Christoph en Philip Roodhooft, als voorbeeld. De bedoeling is om in 2023 met een ‘Made in Italy’ ploeg aan het seizoen te beginnen: een team met Italiaanse sponsoren, fietsen en renners.

In de wandelgangen gaat de naam van Matteo Trentin, nu nog uitkomend voor UAE Emirates, rond als mogelijke versterking en boegbeeld van de nieuwbakken formatie. Zo ver is het echter nog niet, eerst moet Cassani ervoor zorgen dat het financiële plaatje klopt. “Maar als ik het heb over wielrennen, merk ik steevast veel interesse. We mikken op een budget tussen de 10 en 12 miljoen euro.”

Deadline

Cassani benadrukt dat het hier gaat over een project voor de lange termijn. “Het doel is uiteindelijk om de stap te zetten naar de WorldTour. Het is niet dat we na een jaar zeggen: ‘goed, we stoppen ermee’.” Cassani heeft al een deadline gesteld voor zijn project: de Italiaan geeft zichzelf tot eind april de tijd om alles te regelen.

Met Bardiani-CSF-Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli en EOLO-Kometa zijn er momenteel drie Italiaanse profploegen actief in het peloton.