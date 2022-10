Organisator Nacht van Woerden durft te dromen: “Ik zou een NK veldrijden leuk vinden”

Interview

De Nacht van Woerden is terug van weggeweest. De edities van 2020 en 2021 konden niet doorgaan, maar dinsdag was het alsof de avondcross niet was weggeweest. Na afloop werd er gesproken over bijna 10.000 toeschouwers die Blanka Kata Vas en Lars van der Haar zagen winnen in de stad in de provincie Utrecht. Marien Groenendijk durft als voorzitter van het organisatiecomité groots te dromen. Want een NK veldrijden in Woerden, dat ziet hij wel zitten.

Jaarlijks komen de discussies weer op gang in de week van de Nacht van Woerden. Moet de cross niet aansluiten bij een van de grote klassementen? Zijn de plannen concreet om een Nederlands kampioenschap of zelfs Europees kampioenschap naar Woerden te halen? Zo uitgesproken als de vorige voorzitter Arjan van der Horst was in 2018, zo wil zijn opvolger Groenendijk dat niet zeggen. De organisatie van een NK veldrijden is volgens hem nu niet aan de orde.

“Over het NK veldrijden voor de jeugd in 2025 wordt binnen de wielervereniging WTC Woerden wel nagedacht. Ik zeg zelf: doen”, aldus Groenendijk in gesprek met WielerFlits. Zou dat dan de opmaat zijn voor een NK voor de profs in Woerden? “Ik zou het leuk vinden”, zegt hij met een glimlach op zijn gezicht. “Maar of dat hier in het centrum kan, weet ik niet. We hebben ook het Wijkpark, in de buurt bij het WTC-gebouw. Bij onze huidige sponsoren gaan de handen echt wel op elkaar als we het NK jeugd in het Wijkpark organiseren. Dat is een prachtige locatie.”

“Maar ik heb geen goed beeld van het totaal, en de precieze eisen voor de organisatie van een NK weet ik ook niet. Hier in het centrum zou het heel stoer zijn”, gaat Groenendijk verder. Ook kalendertechnisch is er een probleem, want het Nederlands kampioenschap is steevast in januari. “De Nacht van Woerden is er altijd in combinatie met de Koeiemart (een jaarmarkt in Woerden, traditioneel eind oktober, red.). Wat dat betreft ligt het NK voor jeugd wel binnen handbereik.”

Groei en zelfstandigheid

Ondanks de afwezigheid van twee jaar, is de organisatie van de Nacht van Woerden gegroeid. Uiteraard tot tevredenheid van de voorzitter van het organisatiecomité. “We hebben gemerkt dat veel sponsoren erbij zijn gekomen. Dat is tegen de trend in, maar wel leuk om mee te maken. Je merkt ook dat iedereen zin heeft in wat vrolijks en ontspannen. Er zijn al problemen genoeg… De groei geldt ook voor het aantal vrijwilligers. Dat gebeurt via de wielerclub van Woerden, maar ook daarbuiten. En doordat we een beter budget hebben, kunnen we ook meer renners aantrekken.”

En zo kon het voorkomen dat Lars van der Haar nu flinke concurrentie kreeg van Quinten Hermans, en dat bij de vrouwen tot in de laatste rechte lijn Blanka Kata Vas, wereldkampioene Marianne Vos en Puck Pieterse streden om de overwinning. “We hadden graag meer toprenners willen hebben, maar is een drukke periode op de kalender. We zitten kort na Tábor en komend weekend zijn er ook weer twee wedstrijden, dus je merkt dat bepaalde renners een afweging maken”, aldus Groenendijk.

Dat het financieel goed gaat met de Nacht van Woerden, zorgt ervoor dat de cross haar eigen boontjes kan doppen. Woerden is en blijft zelfstandig. “Waar wij mee te maken hebben, is dat sponsoren van de Kiremko Nacht van Woerden het belangrijk vinden dat het een vrij en toegankelijk evenement blijft. Dat de Woerdenaar naar de kermis kan én de veldrit kan kijken. Grote sponsoren als Kiremko, BPA en Groenendijk vinden het belangrijk om iets voor Woerden terug te doen”, zegt de voorzitter, die met zijn eigen bedrijf ook sponsor is.

En dus zal er geen groot hek om het centrum gezet worden voor de avondcross. “Hier past geen toegang bij. Je hebt voor bepaalde wedstrijden budgetair ook echt toegang nodig, maar dat hebben wij niet. Het is voor ons dus ook niet nodig om toe te treden tot een van de klassementen”, geeft Groenendijk aan.

‘Live-beelden staat op ons lijstje’

Dat de Nacht van Woerden niet uitgezonden wordt op tv of online, weten veel wielervolgers maar al te goed. De cross moet voornamelijk gevolgd worden via sociale media. De organisatie onderzoekt de mogelijkheid voor live-beelden. “Hier langs het parcours worden al beelden uitgezonden. Dat is ook een test voor ons om te kijken of er een stream te maken is voor de avondcross. Die camera’s hebben altijd veel licht nodig, terwijl de kracht van deze wedstrijd juist is dat het in de nacht is.”

“De volgende stap zou zomaar een live-uitzending kunnen zijn. Er zijn enkele opties, daarover hebben we ons al laten voorlichten. Willen we het streamen via YouTube, via onze eigen website of in samenwerking met een zender die dat graag wil? Dat staat wel op ons lijstje”, benadrukt Groenendijk.

Over de toekomst van de Nacht van Woerden hoeven we ons voorlopig geen zorgen te maken, voegt hij er nog aan toe. Het budget is gegroeid, er zijn steeds meer vrijwilligers, hoofdsponsor Kiremko ligt nog vast tot 2024 en de opkomst is groot. “De twee hoofdzaken voor ons, naast de renners natuurlijk, zijn de sponsoren en de vrijwilligers. Als zij enthousiast zijn, is dat super motiverend voor ons als organisatie. Ik sta er zelf achter om op deze manier wat terug te doen voor Woerden. Het keurslijf van bijvoorbeeld een Superprestige is dan eerder nadelig dan voordelig.”