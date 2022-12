Organisatie O Gran Camiño kondigt deelname Jonas Vingegaard aan

Jonas Vingegaard gaat zijn seizoen beginnen in O Gran Camiño, een Spaanse rittenkoers die eind februari op het programma staat. De organisatie van de ronde door Galicië is trots om de deelname van de Tour de France-winnaar aan te kondigen, al liet zijn ploeg Jumbo-Visma daar tot nu toe niets over los.

“Wat wilden we dit nieuws graag brengen”, schrijft O Gran Camiño op Twitter. “De regerend winnaar van de Tour de France begint zijn seizoen op de Galicische wegen. Jonas Vingegaard zal erbij zijn in O Gran Camino 2023.”

De rittenkoers werd in 2022 voor het eerst verreden en gewonnen door niemand minder dan Alejandro Valverde, voor Michael Woods en Mark Padun. Komend seizoen staat de vierdaagse gepland van 23-26 februari, maar het parcours is nog niet bekend.

Wijzigingen in wedstrijdprogramma

Jumbo-Visma was afgelopen seizoen niet van de partij in O Gran Camiño. Door een wijziging in het programma van de Nederlandse ploeg is er wel ruimte gekomen voor de Spaanse ronde. Zo laat Jumbo-Visma het Franse tweeluik met de Ardèche Classic en de Drôme Classic vallen.

Het wedstrijdprogramma van Jonas Vingegaard krijgt op deze manier ook iets meer vorm. Donderdag tijdens de teampresentatie werd al bekend dat de Deen in aanloop naar de Tour de France al zou starten in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland.

💣 Que ganas tiñamos de dar esta nova! O vixente gañador do Tour de Francia comezará a tempada competindo nas estradas galegas. Jonas Vingegaard estará no Gran Camiño 2023 💪🏻 pic.twitter.com/gSDWh6Ptsv — O Gran Camiño (@ograncamino_igt) December 23, 2022