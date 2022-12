Dit zijn de plannen van Jumbo-Visma in de klassiekers, Tour en Giro voor 2023

Special

Jumbo-Visma heeft donderdagmiddag in MOVE te Amsterdam de plannen voor het wielerseizoen 2023 gepresenteerd. Er werd ruim teruggeblikt en daarna kwam toch wel een aantal interessante nieuwsfeiten boven tafel. In acht vragen geven wij antwoord op de meest prangende onderwerpen.

Wat zijn de grootste veranderingen?

Heel schokkend was het allemaal niet, behoudens een wissel in de grote rondes en verder is het wedstrijdprogramma iets omgegooid. Zo zal Jumbo-Visma komend jaar niet te zien zijn in de Drôme Classic en Ardèche Classic, het Circuit de la Sarthe en de Ronde van Hongarije, maar rijden ze in plaats daarvan bijvoorbeeld de nieuwe Spaanse rittenkoers Gran Camiño en de Ronde van Noorwegen.

De focus ligt net als vorig jaar op de kasseienmonumenten in de voorjaarsklassiekers en uiteraard de grote rondes. Ook ‘voorbereidingswedstrijden’ als Tirreno-Adriatico beschouwt Jumbo-Visma opnieuw als hoofdprijzen. Zo wil Wilco Kelderman die Italiaanse koers winnen en gaat hij daarvoor speciaal op hoogtestage.

Hoe pakken ze het voorjaar aan?

In de voorjaarskern zijn een aantal mutaties opgetreden. Mike Teunissen, Pascal Eenkhoorn en David Dekker zijn vertrokken. Zij maakten vorig jaar deel uit van de klassiekertrein. Daarvoor in de plaats zijn Jan Tratnik en Dylan van Baarle nieuw, zij krijgen een significante rol. De Sloveen als helper, de Nederlander als kopman naast Wout van Aert. Ook Mick en Tim van Dijke treden toe tot de klassiekerkern.

Van Aert en Van Baarle zijn de voornaamste mannen die voor succes moeten zorgen, met Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck daaronder. De doelstelling is duidelijk: de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix winnen.

Over de heuvelklassiekers werd weinig gesproken. Van Aert zal in ieder geval niet de Amstel Gold Race rijden. Wel krijgen Benoot (vorig jaar derde in de Amstel en in de zomer ook derde in Clásica San Sebastián) en nieuwkomer Attila Valter daar vrijheid om te doen wat ze willen.

Waarom rijden ze de Giro d’Italia met zo’n sterke selectie?

Na de voorjaarsklassiekers volgt meteen een volgende grote afspraak voor Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg wil namelijk de Giro d’Italia winnen. Primož Roglič wilde graag een grote ronde rijden met een volledige ploeg in steun. Jumbo-Visma kon dat in de Tour de France niet garanderen, maar in de Giro d’Italia kan dat wel.

Hij krijgt Wilco Kelderman mee als meesterknecht, met Tobias Foss en Koen Bouwman daar kort onder. Ook Robert Gesink is van de partij in Italië. Hij is de laatste jaren een van de voornaamste helpers van Roglič. De Sloveen krijgt ook zijn boezemvriend en nieuwe aanwinst Jan Tratnik mee in zijn kielzog.

Wat gaat er anders in de komende Tour de France?

Jumbo-Visma keert nagenoeg met de gehele Tour-ploeg van 2022 terug in Frankrijk. Alleen Primož Roglič is er niet bij; zijn plek zal Dylan van Baarle invullen. Hij is naast Steven Kruijswijk (afwezig op de presentatie omdat hij de begrafenis van Karel van Eerd bijwoonde) de enige Nederlander in de selectie.

Het betekent tactisch ook een andere koers, omdat titelverdediger Jonas Vingegaard de enige kopman van de ploeg is. Merijn Zeeman liet echter vallen dat ze met dezelfde tactiek aan de Tour beginnen, met sommige verrassingen. Wout van Aert richt zich naar eigen zeggen alleen op ritzeges en niet op het groen.

Hoe ziet de selectie voor de Vuelta a España eruit?

De afgelopen jaren was er ook al een blauwdruk voor de Ronde van Spanje, maar die is er nu expliciet nog niet. Enerzijds omdat het parcours nog niet is bekendgemaakt, anderzijds omdat de ploeg wil afwachten hoe iedereen uit de Giro, de Tour en het WK (dat komend jaar half augustus is en dus voor de Vuelta ligt) komt.

Primož Roglič won de Spaanse ronde al drie keer en is bij een nieuwe eindzege mede-recordhouder qua aantal eindzeges met Roberto Heras. Sepp Kuss heeft aangegeven waarschijnlijk wel opnieuw naar Spanje te gaan, terwijl Tobias Foss daar geheimzinnig over deed. De combi Tour-Vuelta is alvast lastig, zei Zeeman.

Toch zijn er nog tal van andere renners die nog niet zijn ingedeeld voor grote rondes, die er eigenlijk wel thuishoren. Denk aan talent Tom Gloag, Giro 2022-revelatie Gijs Leemreize, ronderenner Sam Oomen en Hongaars kampioen Attila Valter. Die laatste liet weten dat hij voorlopig geen grote ronde zal rijden. Maar áls hij er eentje rijdt, dat hij dan waarschijnlijk alleen in aanmerking komt voor de Ronde van Spanje.

Mannen als Koen Bouwman, Robert Gesink, Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk zouden ook prima twee grote rondes aankunnen. Over Rohan Dennis werd op de presentatie met geen enkel woord gerept.

Welk programma is uitgestippeld voor Olav Kooij?

De nadruk van Jumbo-Visma ligt vooral op het voorjaar, de Giro en de Tour. Maar een ander zo benoemd project dat steeds naar voren komt, is de ontwikkeling van Olav Kooij. De piepjonge sprinter (21) won in 2022 liefst twaalf keer en brak daarmee definitief door. Jumbo-Visma gaat hem in het nieuwe seizoen zwaarder belasten. Dat betekent dat ze van hem verwachten dat hij ook meedoet om de zeges in WorldTour-rittenkoersen.

In het voorjaar is Parijs-Nice bijvoorbeeld een groot doel voor hem. Wat wel duidelijk is: Kooij rijdt in 2023 waarschijnlijk geen grote ronde, maar Zeeman zette de deur voor de Tour in 2024 alvast op een kier voor het Jachtluipaard van Numansdorp. Maar wat goed is, komt snel.

Hoe ziet het tenue van Jumbo-Visma eruit voor 2023?

Nagenoeg hetzelfde als het afgelopen jaar en het seizoen daarvoor. Er zijn alleen een aantal andere logo’s zichtbaar op het shirt, zoals die van nieuwe partner BetCity. Het enige nieuwe aan het tenue is een soort regenbooglint tussen de schuine zwarte balk op de borst en het voor de rest gele shirt. Dat zal er waarschijnlijk voor zorgen dat de Nederlandse ploeg voor de komende Tour de France weer een andere kleur moet kiezen van de organisatie.

Wat is er op materiaalgebied veranderd?

Jumbo-Visma kent in 2023 de nodige nieuwe materiaalpartners. Zoals we eerder al schreven worden de groepsets en wielen komend jaar niet meer geleverd door Shimano, maar door SRAM en Reserve. Daarnaast stapt de ploeg over op schoenen van Nimbl en brillen van Oakley. Net als in 2022 koerst Jumbo-Visma komend seizoen op fietsen van Cervélo en rijdt het op banden van het Italiaanse merk Vittoria. Meer over de SRAM-groepsets en andere duiding over het materiaal van het Nederlandse team, lees je in dit Materiaalzone-artikel.

