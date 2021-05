Organisatie EK Wielrennen 2022 in München publiceert parcoursen

De organisatie van het EK Wielrennen 2022 heeft haar parcoursen gepubliceerd. De wegritten voor mannen en vrouwen finishen op de Odeonsplatz in München. In en om Fürstenfeldbruck zal volgend jaar worden gestreden om de continentale tijdrittitels.

De wedstrijd voor de elite-vrouwen start in Landsberg. Vervolgens gaat het langs de oevers van de Ammersee en de Starnberger See naar de binnenstad van München. Het plaatselijke circuit, een technisch rondje van 13 kilometer, moet twee keer worden afgewerkt.

De wegrit voor mannen start in Murnau am Staffelsee. In het begin van de 208 kilometer lange westrijd wachten de Kesselberg, ergens halfkoers wordt de Schloßberg beklommen. Eenmaal in München staan er nog vijf, nagenoeg vlakke omlopen op het programma.

Fürstenfeldbruck, een plaatsje op een goede dertig kilometer ten noordwesten van München, is het decor van de tijdritten voor zowel mannen als vrouwen. Het voormalige Cisterciënzerklooster doet dienst als start- en finishzone. In de 24 kilometer lange chronoproef moeten 180 hoogtemeters worden overwonnen.

München zal in 2022 liefst vier Europese wielerkampioenschappen organiseren. Van 11 tot en met 21 augustus zal er door wegrenners, BMX’ers, mountainbikers en baanwielrenners om de titels worden gestreden. Naar het model van Glasgow 2018 zullen ook de Europese kampioenschappen atletiek, golf, turnen, roeien en triathlon gelijktijdig in de stad worden georganiseerd.