donderdag 24 augustus 2023 om 13:14

Opvallend: Jasper Philipsen sprintte op een leegloper naar zege in Renewi Tour

Tim Merlier, Olav Kooij, Arnaud De Lie en Dylan Groenewegen kloppen in een sprint is al niet evident, maar Jasper Philipsen deed het woensdag in de Renewi Tour ook nog eens op een… leegloper.

Jonas Rickaert, ploegmaat van Philipsen bij Alpecin-Deceuninck, toonde vlak na de aankomst op Instagram hoe hij de achterband van Philipsen helemaal kon induwen. “Gefeliciteerd”, schrijft Rickaert, gevolgd door een lachende emoji.

Philipsen snelde in de openingsrit van de Renewi Tour, ondanks een leegloper, naar zijn elfde overwinning van het seizoen. De 25-jarige Belg zat ideaal geplaatst en wist met een machtige sprint de opkomende Tim Merlier en Olav Kooij ruim achter zich te houden.

De sprinttroef van Alpecin-Deceuninck was na afloop uiteraard erg blij met zijn overwinning. “Het was hectisch, dat merkte ik enkele rondes van tevoren al. Maar ik werd goed in positie gehouden en dat was de sleutel tot succes. Het was een leuke strijd. Arnaud De Lie had Jasper De Buyst voor zich, en ik had Jonas Rickaert die supergoed werk leverde. Daarvoor had ik ook een aantal ervaren jongens voor mij rijden. Dan is het leuk dat ik het zo kan afmaken.”