Opvallend: amateur rijdt in finale Omloop met eigen kaderplaatje mee met de profs

Wielerliefhebbers die zaterdagmiddag tijdens de Omloop Het Nieuwsblad op de Muur van Geraardsbergen stonden om de renners aan te moedigen, werden verrast door een passage van een onbekende renner in een witte trui. Het bleek te gaan om een jonge amateurwielrenner uit het Belgische Brakel.

Fotograaf Peter Malaise legde de renner vast op de gevoelige plaat. De trui van de onbekende ‘deelnemer’ bleek er een te zijn van een lokale amateurploeg genaamd KDM-Pack Cycling Team. De mysterieuze renner reed met een volledig wit kaderplaatje de Muur van Geraardsbergen op. Zijn startnummer 36 behoorde toe aan Mike Teunissen, de renner van Intermarché-Wanty.

De renner in kwestie is een zekere Jaro Spitaels. De 20-jarige Belg doet tegenover Het Nieuwsblad zijn verhaal. “Ik was er mij helemaal niet van bewust van dat ik in koers zat.” De amateurwielrenner wilde voor de passage van de profrenners nog snel zelf de Muur beklimmen. “Ik was te laat vertrokken, dus ik wist dat het nipt ging zijn. Maar toen ik aan het ziekenhuis van Geraardsbergen het parcours opreed, vroeg ik aan de agent of ik nog door kon rijden. Die zei dat dat kon.”

Per ongeluk

En dus reed Spitaels de Markt en vervolgens de Vesten op richting Kapelmuur. “Ik heb nooit een renner, moto of koersauto gezien, ik heb dus ook nooit iets doorgehad. Een seingever zei ook dat ik gewoon door kon. Ik besefte pas dat er iets mis was toen ik helemaal boven kwam en ik alle volgauto’s aan de steenweg zag klaarstaan om in te pikken in de koers. Toen dacht ik: Shit, er moeten hier al renners gepasseerd zijn…”

De Belg maakte dus per ongeluk even deel uit van de koers. “Het was al fantastisch om met al die supporters de Muur op te rijden, maar als ik er nu aan terugdenk dat ik ook écht in koers zat… Geweldig is dat. Al ben ik vooral blij dat er niks gebeurd is. Ik mag me niet inbeelden dat ik de koers verstoord zou hebben”, aldus Spitaels, die naar eigen zeggen altijd met een kaderplaatje rondfietst, als aandenken aan zijn laatst gereden koers.