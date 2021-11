Optimisme over doorgaan Wereldbeker Rucphen op geplande datum

De organisatie van de Wereldbeker veldrijden in Rucphen heeft er alle vertrouwen in dat het sportevenement, ondanks de aangescherpte coronamaatregelen, kan plaatsvinden op zaterdag 18 december. Volgens de organisatie “is stoppen geen optie”, zo valt er te lezen in een perscommuniqué.

De aangescherpte coronamaatregelen die het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd, hebben ook invloed op de sport. De komende weken is publiek bij sportwedstrijden, zowel bij de professionals als amateurs, niet toegestaan. De 1,5-meterregel treedt opnieuw in werking, behalve tijdens het sporten. De aangescherpte maatregelen zijn in ieder geval van kracht tot zaterdag 4 december.

Dit is mogelijk een flinke streep door de rekening van de organisaties van de wereldbekerveldritten van Rucphen (18 december) en Hulst (2 januari 2022), mocht het kabinet na 4 december besluiten om de coronamaatregelen nog langer te handhaven. In Hulst sprak men al snel van een plan-B en plan-C, maar in Rucphen waren ze een stuk minder optimistisch over het al dan niet doorgaan van hun wereldbekercross.

Camiel van den Bergh, de parcoursbouwer van de cross in Rucphen, liet vorige week aan WielerFlits weten dat woensdag een overleg met de gemeente gepland staat. “Ik hoop dat we het evenement kunnen organiseren. Ikzelf zal er in ieder geval voor blijven vechten.” In Rupchen blijven ze strijdbaar en gaan ze volop door met het organiseren van de Wereldbeker, ondanks de beperkende maatregelen.

Vertrouwen in een goede afloop

“We blijven er alle vertrouwen in hebben dat op 18 december in Rucphen een prachtig sportfestijn zal plaatsvinden, waar fel gestreden zal worden om de punten van de Wereldbeker”, aldus voorzitter Kees Kools. “De organisatie heeft de komende twee tot drie weken helaas wel veel last van de beperkte lockdown, omdat het erg moeilijk is om contacten te onderhouden.” Kools doet tot slot nog een oproep aan de crossliefhebber om nu al een kaartje te kopen.

“Geef ons het laatste duwtje in de rug om tot succes te komen en om prachtige veldritten te organiseren. Kom naar Rucphen, kom samen genieten van topsport.”