In Rucphen en Hulst wachten ze met bang hartje nieuwe coronamaatregelen af

Vrijdagavond kondigen demissionair premier Mark Rutte en demissionair Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge nieuwe en verscherpte maatregelen aan om het coronavirus in Nederland te bestrijden. In de wandelgangen spreekt men over een nieuwe ‘lockdown’ van drie weken, die zaterdagavond zou ingaan. “Beter nu dan binnen vier weken”, zegt Bram De Brauwer aan WielerFlits. In Rucphen zijn ze er iets minder gerust in.

De Brauwer is lid van het organiserend comité van de Wereldbekermanche in het Zeeuws-Vlaamse Hulst. “We moeten afwachten, het is niet zo dat we er iets aan kunnen verhelpen”, geeft hij mee. “Er is een plan B, zonder publiek. En we hebben ook nog een Plan C in Perkpolder, waar we ook vorig jaar organiseerden. Maar voorlopig gaat alles door zoals gepland. Het duurt nog zeven en een halve week tot de cross en de lockdown is maar voor drie weken. Dat betekent dat er daarna nog vier weken zijn. En op vier weken kan er veel veranderen.”

Voor Rucphen ziet het er een stuk minder goed uit, laat parcoursbouwer Camiel van den Bergh weten. “We hebben vandaag geen ander plan. Voor ons wordt het heel moeilijk om te organiseren, als de uitgelekte maatregelen daadwerkelijk doorgang vinden. We kunnen ook zonder publiek organiseren, maar de vraag is of de gemeente daarmee akkoord gaat. Woensdag hebben we met hen een overleg. Ik hoop dat we het evenement kunnen organiseren, ikzelf zal er in ieder geval voor blijven vechten.”

Ondanks de aankomende maatregelen houden beiden moed. Het demissionair kabinet geeft vrijdag om 19.00 uur een persconferentie. Volgens de NOS moeten horeca en niet-essentiële winkels vanaf zaterdag om 19.00 uur sluiten en sportwedstrijden mogen enkel doorgaan zonder publiek. Daarnaast luidt het advies om anderhalve meter afstand te houden, maximaal vier mensen thuis uit te nodigen en zo veel mogelijk thuis te werken. Dat gaat vanaf zaterdag in tot 4 december. De Wereldbeker in Rucphen is twee weken later op 18 december, Hulst volgt op 2 januari 2022.