Opmerkelijk: Boze Cosnefroy grijpt Askey in de kraag nadat hij ingesloten raakt in sprint

Benoît Cosnefroy was na afloop van de tweede etappe in de Tour du Limousin niet blij met Lewis Askey. Dat is nog zacht uitgedrukt, want de kopman van AG2R Citroën greep de Brit van Groupama-FDJ na de finish letterlijk bij zijn kraag om zijn onvrede te uiten.

De etappe naar Trélissac eindigde heuvelop en op die aankomst Cosnefroy uitstekend afgezet van voren. De Fransman koos de rechterkant van de weg, maar raakte op ongeveer 300 meter van de finish ingesloten achter Jesús Herrada (Cofidis) en naast Askey. De Brit kwam naast hem rijden en zat zwoegend op de fiets. Daarbij kwam hij bijna in aanraking met Cosnefroy, die een manoeuvre moest maken om niet in de hekken gereden te worden.

Dat gebeurde op 200 meter van de finish, waar de afgeleide voor de auto’s was en de pootjes van de hekken wat uitstaken. Cosnefroy verloor zijn momentum en strandde uiteindelijk op de derde plek, achter winnaar Luca Mozzato en Askey.

De move van Askey kon Cosnefroy niet bekoren. Op tv-beelden is te zien hoe hij meteen na de streep Askey hardhandig op zijn rug pakt. Daarbij trekt hij wat aan het blauwe Groupama-FDJ-tenue en schreeuwt hij hem wat toe. Daarna laat hij los en gaan ze ieder hun eigen weg.

Of de aanwezige UCI-commissarissen de actie van Cosnefroy gaan bestraffen, is nog niet bekend.

Bekijk hieronder de beelden van de laatste 300 meter:

🚴🇫🇷 | Luca Mozzato boekt zijn eerste profzege. Hij is de snelste in de sprint tijdens de climax van etappe twee in de Tour du Limousin! 🙌🙌 #TDL2023 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/qJJQbhDAcs — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 16, 2023