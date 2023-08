Luca Mozzato sprint naar eerste profzege in Tour du Limousin

Luca Mozzato heeft een lastige etappe in de Tour du Limousin (UCI 2.1) op zijn naam geschreven. In de tweede rit van 185 kilometer naar Trélissac was de Italiaan van Arkéa-Samsic de beste op een oplopende aankomst.

Johan Jacobs (Movistar), Andrea Pietrobon (EOLO-Kometa), Vinzent Dorn (Bike Aid), Tom Mainguenaud en Kenny Molly (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) maakten deel uit van de kopgroep van de dag. Zij kregen al snel meer dan vijf minuten voorsprong van het peloton, waar Intermarché-Circus-Wanty, Groupama-FDJ en Arkéa-Samsic op kop reden.

Op het programma stond een etappe van iets meer dan 185 kilometer met een lastige finale, want 20 kilometer voor de finish wachtte de Côte de Sarliac (2,4 km aan 4,4%) en de finish lag op een heuvel van een kleine kilometer naar Trélissac. Het peloton was daar uit op een machtsprint en dus liep de voorsprong van de vluchters langzaam terug.

Ingesloten Cosnefroy kan eigen sprint niet rijden

Pietrobon was de eerste vluchter die moest lossen in de voorfinale. De andere vier hielden stand tot diep in de finale. Het bleek een onmogelijke missie voor Jacobs, Molly en Dorn, die vier kilometer voor de meet gegrepen werden. Daardoor draaide het in Trélissac uit op een massasprint tussen de puncheurs.

Benoît Cosnefroy werd uitstekend afgezet van voren, maar raakte vervolgens ingesloten doordat Luca Mozzato en Lewis Askey naast hem kwamen rijden. De Italiaan van Arkéa-Samsic had wel alle ruimte om te sprinten en wist met een lange spurt zijn eerste profzege te behalen. Cosnefroy strandde op de derde plaats was na de finish boos op Askey; hij greep hem in de kraag en riep hem wat toe.

In het algemeen klassement schuift Cosnefroy wel wat op door zijn ereplaats. Hij staat na twee etappes tweede in het klassement, op 19 seconden van leider Romain Grégoire.