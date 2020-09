Opinie | Vreemdelingenlegioen gevaar voor INEOS Grenadiers

Als je in de hoek zit waar de klappen vallen, komt de wind altijd van de verkeerde kant. Iedere dag opnieuw lijkt het ooit almachtige INEOS Grenadiers verder ontmanteld te worden. Ook in de verrassende waaierrit naar Lavaur, in juli meestal bekend als de bakoven van de Tour de France, loopt de Britse formatie wederom averij op. Ditmaal zijn ze wel bij de les en present in de eerste waaier, maar verliest het team schaduwkopman Richard Carapaz na een lekke band definitief uit de eerste regionen van het klassement.

De ploeg die de afgelopen acht jaren met dank aan de sterke koers van het Britse pond liefst zevenmaal de Tour de France wist te winnen, lijkt hopeloos op zoek naar het goede gevoel. Met titelverdediger Egan Bernal op plek vier staat hun kopman nog altijd prima geklasseerd, maar het Colombiaanse wonderkind heeft vooralsnog nog geen grootse indruk gemaakt. Nadat hij met rugklachten heeft opgegeven in de Dauphiné lijkt Bernal al wekenlang op zoek te zijn naar zijn topvorm.

Tweeduizend meter

Al is het ook de vraag of deze Ronde van Frankrijk wel op zijn lijf is geschreven. Zijn geboorteplaats Zipaquira ligt op 2700 meter, waardoor hij optimaal rendeert in de ijle lucht boven de 2000 meter. Waar vorig jaar liefst zeven cols boven die roemruchte grens in het Tourparcours zaten zijn nu de Col de la Madeleine en de Col de la Loze de enige twee bergen boven de 2000 meter.

Waar er twijfels over kopman Bernal zijn, lijkt ook het team dat de jonge Colombiaan omringt niet in balans. Vorig jaar tijdens het Criterium du Dauphiné sprak Sir Dave Brailsford me aan. De ploegbaas van INEOS wilde checken of de geruchten klopten dat Tom Dumoulin oren had om zijn contract bij Team Sunweb voortijdig te beëindigen.

Eerder had de Welshman me al eens toevertrouwd dat hij overtuigd was dat Dumoulin in zijn ploeg de Tour de France bijna nooit kon verliezen. Met het strakke tempo bergop waarmee zijn team de ronde kan controleren zou de Maastrichtenaar in een zetel naar het geel worden gebracht.

Tom Dumoulin



Achteraf heb ik begrepen dat Brailsford in die periode het management van Dumoulin serieus heeft benaderd, maar dat deze onderhandelingen stilvielen op het moment dat Giro d’Italia-winnaar Carapaz (27) in beeld kwam. Wekenlang hoorden ze niks meer van Brailsford, terwijl Jumbo-Visma op dat moment juist heel slagvaardig was. En de Nederlandse ploeg overigens ook een grote voorkeur bij Dumoulin (29) genoot.

Vorige zomer was het al duidelijk dat de rijkste ploeg een probleem kende. Er zat een enorme leeftijdskloof tussen zijn kopmannen Chris Froome (34 jaar) en Geraint Thomas (33) met de nieuwkomers Egan Bernal (22), Pavel Sivakov (22) en Ivan Sosa (21). Brailsford was zich daar bewust van. Hij wist dat hij zijn ploeg moest versterken met minimaal een renner tussen de 25 en 30 jaar om de balans te herstellen. Dat werd dus Carapaz.

Inmiddels lijkt Jumbo-Visma zich te ontwikkelen tot de nieuwe grootmacht van het peloton, terwijl de duurste formatie steeds meer glans verliest. Hoewel het Britse keurkorps vorig jaar nog de eerste twee plekken op het podium op de Champs Elysées opeiste, zag je gedurende die hele Tour niet de dominantie van de voorgaande jaren. Hun bijnaam ‘the bots’ (Skybots en Ineosbots) verbleekte en nergens leek de trein bergop een gerobotiseerde machine.

Vreemdenlingenlegioen

De ploeg van Brailsford neemt (noodgedwongen) ook steeds meer afstand van hun thuisbasis het Verenigde Koninkrijk. Luke Rowe is in deze Tour de enige in het team die nog een Britse vlag achter zijn naam heeft staan. De acht renners vertegenwoordigen liefst acht landen, te weten Colombia, Costa Rica, Engeland, Equador, Nederland, Polen, Spanje, Polen en Rusland. Geen enkel andere Tourploeg vormt zo’n bonte verzameling van nationaliteiten. Ineos lijkt dan ook steeds meer op een vreemdelingenlegioen.

Een ontwikkeling die de komende jaren alleen maar verder gaat. Met nieuwe aankopen als Adam Yates en Aleksandr Vlasov (volgens La Gazzetta dello Sport vanaf 2022 in dienst bij INEOS) krijg je liefst vier subculturen binnen de ploeg. Het Britse elan, de Zuid-Amerikaanse passie, de Russische afstandelijkheid en het Italiaanse temperament zullen tot een eenheid moeten worden gesmeed. Wanneer je de cultuurverschillen kent, dan weet je dat dit geen makkelijke opdracht wordt.

Het belangrijkste van een team is dat er een goed fundament is. Dat lijkt bij INEOS beetje bij beetje te zijn weggeslagen. Het is volkomen te begrijpen dat ze het volste vertrouwen in hun dertigplussers Froome en Thomas hebben gehouden, omdat dit tweetal zich aan de absolute top handhaafde. Alleen hebben ze in de afgelopen jaren geen mid-twintigers kunnen vinden die vanuit de tweede lijn kunnen doorgroeien. Nu lijkt de ploeg geen cultuurdragers meer te hebben en dreigt het unieke Sky-dna verloren te gaan. Met héél veel geld kun je de beste en meest talentvolle renners kopen, maar om succesvol te zijn moet je er dan ook nog in slagen om van dat vreemdelingenlegioen een eenheid te maken.