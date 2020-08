Egan Bernal: “Ik ben klaar voor de Tour de France” vrijdag 28 augustus 2020 om 09:23

Egan Bernal moest vanwege rugklachten opgeven in het Critérium du Dauphiné, maar de Colombiaan is naar eigen zeggen klaar om zijn titel te verdedigen. “We zijn een jaar bezig geweest om deze Tour voor te bereiden”, zo vertelde hij gisteren tijdens de ploegenpresentatie.

De 23-jarige renner is door INEOS Grenadiers naar voren geschoven als de absolute kopman. De Britse sterrenformatie besloot zelfs viervoudig Tourwinnaar Chris Froome en Geraint Thomas (Tourwinnaar in 2018) thuis te laten. Aan Bernal om te laten zien dat hij weer volledig fit is na rugproblemen in aanloop naar de Tour.

“Ik ben er klaar voor”, zo vertelde de klimmer in het Zuid-Franse Nice. “De ronde belooft van bij de start erg pittig te worden. We zijn een volledig jaar bezig geweest om deze Tour tot in de puntjes voor te bereiden. Ik hoop de fans mooie emoties te bezorgen.” De Tour start morgen met een verraderlijke etappe van en naar Nice.

Bernal kan in de bergen rekenen op Girowinnaar Richard Carapaz en Pavel Sivakov. Deze coureurs zijn wellicht in staat om het kopmanschap over te nemen, mocht de titelverdediger toch weer last krijgen van zijn rug.