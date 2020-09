Gazzetta: Aleksandr Vlasov mogelijk naar INEOS Grenadiers in 2022 donderdag 3 september 2020 om 08:33

Aleksandr Vlasov heeft weliswaar nog een doorlopend contract voor komend seizoen bij Astana, maar mogelijk wordt dat zijn laatste jaar bij de Kazachse ploeg. Volgens bronnen van La Gazzetta dello Sport rijdt de nummer drie van de Ronde van Lombardije allicht vanaf 2022 voor INEOS Grenadiers.

Het is de doorgaans goed ingevoerde sportjournalist Ciro Scognamiglio die het nieuws de wereld in brengt. Vlasov (24) staat te boek als een beloftevolle klimmer en klassementsrenner, die in 2018 profrenner werd bij Gazprom-RusVelo. In zijn eerste jaar bij die ploeg won hij de Giro d’Italia voor beloften en werd hij vierde in de Tour de l’Avenir. Een jaar later brak hij door met top 10-plaatsen in de .HC-koersen Ruta Del Sol, Tour of the Alps en Tour of Slovenia, waar hij derde werd.

Zijn goede prestaties leverden hem een tweejarig contract op bij Astana, waar men de handen dichtkneep met de nieuwe aanwinst. De samenwerking wierp meteen haar vruchten af. Aan het begin van het seizoen was Vlasov al tweede in de Tour de La Provence. Na de coronabreak volgden de derde plaats in La Route d’Occitanie en overwinningen in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en de Giro dell’Emilia. In de Ronde van Lombardije reed hij naar de derde plek.

Alexander Vlasov (now @AstanaTeam) is one of the most talented young in the peloton: 24 years, winner on Mont Ventoux and Emilia so far this year. According to @Gazzetta_it sources, in his future – likely from 2022 on – there is @INEOSGrenadiers @cycling_podcast — Ciro Scognamiglio (@cirogazzetta) September 2, 2020