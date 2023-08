maandag 28 augustus 2023 om 19:36

Opgetogen Thymen Arensman na eerste zware dag: “Normaal ben ik vrij slecht in eerste week”

Thymen Arensman kijkt tevreden terug op de eerste bergetappe van de Vuelta a España. De klimmer van INEOS Grenadiers finishte als vijftiende en staat nu op een veertiende plaats in het algemeen klassement. “Ik ga alleen maar beter worden nu.”

Via de officiële kanalen van INEOS Grenadiers doet Arensman zijn relaas over de eerste bergrit in de Vuelta. “Onze ploeggenoten hebben ons steeds goed gepositioneerd voor de beklimmingen. Op de slotklim voelde ik me vrij goed. Toen Ayuso aanviel, probeerde ik hem te volgen, maar dat was een rookie mistake. Ik weet dat ik eigenlijk gewoon op een constant tempo moet klimmen en dus ging ik een beetje over mijn limiet.”

“Daardoor verloor ik wat seconden, maar uiteindelijk ben ik wel vrij tevreden. Normaal ben ik vrij slecht in de eerste week en heb ik wat tijd nodig om in de wedstrijd te komen”, legt de Nederlander uit. “Ik ga alleen maar beter worden nu, dus voor mij is dit een goed resultaat. Ik ben alleen een beetje teleurgesteld dat ik de grote groep met klassementsrenners niet kon volgen.”

Tot slot sprak Arensman ook nog over de prestatie van zijn ploeggenoot Geraint Thomas, die bijna een minuut verloor in Andorra. “Dat is jammer. Ik ben er echter zeker van dat hij gaat blijven strijden.”