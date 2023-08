maandag 28 augustus 2023 om 18:30

Geraint Thomas verliest veel tijd in eerste bergrit Vuelta: “Een dag om te vergeten”

Geraint Thomas kende maandag geen goede dag in de Vuelta a España. De Brit kwam als 23ste over de streep in Arinsal en verloor 47 seconden op ritwinnaar Remco Evenepoel. “Ik had het gewoon niet vandaag”, vertelde Thomas na afloop aan Eurosport.

“Het ging niet goed. Tijdens de eerste uren voelde ik me nog best oké, maar op de laatste klim voelde ik dat ik niet echt kon doorduwen. Ik zat vrij ver vanachter en moest de hele tijd alle zeilen bijzetten om niet te lossen.” Lossen deed Thomas uiteindelijk dus wel, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij momenteel op een minuut en 11 seconden volgt van leider Evenepoel.

Zwaar teleurgesteld was Thomas echter niet, want de ervaren Brit besefte ook dat er nog heel veel zit aan te komen deze Ronde van Spanje. “Ik ga het natuurlijk nog niet opgeven. Ik ga blijven vechten. Maar dit is alleszins een dag om te vergeten.”