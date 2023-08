maandag 28 augustus 2023 om 18:36

Vuelta 2023: Verschillen tussen de favorieten na etappe 3- Evenepoel aan kop

In de eerste bergetappe van de Vuelta a España hebben we een eerste indicatie gekregen van de waardeverhoudingen, en kunnen we zeker spreken van winnaars en verliezers. Remco Evenepoel is voorlopig dé man. WielerFlits zet de belangrijkste verschillen in het algemeen klassement op een rij.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 3 van de Vuelta a España

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in 8u43m11s

2. Enric Mas (Movistar) op 5s

3. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) op 11s

4. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 31s

5. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 33s

6. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) z.t.

7. Romain Bardet (Team dsm-firmenich) op 35s

8. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) z.t.

9. Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) op 37s

10. Primož Roglič (Jumbo-Visma) z.t.

11. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 38s

13. João Almeida (UAE Emirates) op 42s

14. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) op 45s

15. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) op 49s

21. Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) op 1m11s

22. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) z.t.

23. David De la Cruz (Astana Qazaqstan) op 1m16s

25. Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) op 1m24s

28. Juan Pedro López (Lidl-Trek) op 1m41s

29. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 1m43s

32. Einer Rubio (Movistar) op 2m02s

42. Eddie Dunbar (Jayco AlUla) op 3m32s

47. Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) op 4m18s

54. Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) op 6m40s

61. Max Poole (Team dsm-firmenich) op 9m40s