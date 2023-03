Opgave Tim Merlier in Dwars door Vlaanderen na valpartij

Tim Merlier heeft op moeten geven in Dwars door Vlaanderen. De Belgische kampioen van Soudal Quick-Step kwam op de beklimming van Berg Ten Houte ten val en stapte niet veel later uit koers.

Merlier, vooraf gezien als een van de outsiders voor de winst als het zou uitdraaien op een sprint in Waregem, zat na zijn crash lange tijd op de grond op de kasseien van de beklimming. Hij stapte nog wel op de fiets, maar wist dat hij kansloos was voor de winst en stapte vervolgens af.

Wat de exacte schade is bij Merlier, is nog niet bekend. Over anderhalve week staat Parijs-Roubaix op het programma van de sprinter.