dinsdag 26 maart 2024 om 11:47

Openingsrit Giro d’Italia aangepast: organisatie legt lastige kuitenbijter in ultieme finale

De openingsrit van de komende Giro d’Italia was al behoorlijk pittig, maar de organisatie heeft het parcours nu nóg wat lastiger gemaakt. Er is namelijk een venijnige helling toegevoegd aan de laatste vijf kilometer.

De openingsrit zal nog altijd van start gaan in Veneria Reale en de finish is nog altijd in Turijn. Ook de Superga, bekend van Milaan-Turijn, en Colle Madolena (6,1 km aan 7,4%) liggen nog altijd op de route. Maar voor en na de laatstgenoemde klim is er het een en ander aangepast. Tussen de Superga en Colle Madolena zat aanvankelijk een vlak tussenstuk, maar nu krijgen de coureurs in deze fase de San Vito nog voor de kiezen. Deze helling is een kleine anderhalve kilometer lang en kent een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer tien procent.

De San Vito volgt ook nog een keer ná de Colle Madolena (en een tussensprint die aan het parcours is toegevoegd). De top van de klim ligt op een kleine drie kilometer van de finish. De streep is nu getrokken na 143 kilometer, terwijl dat oorspronkelijk na 136 kilometer was.

Het aanpassen van de route lijkt vooral Tadej Pogacar in de kaart te spelen. De Sloveen debuteert dit jaar in de Giro d’Italia en zal in deze lastige openingsrit weleens meteen het roze kunnen pakken. Hij zal dan wel onder meer Wout van Aert – eveneens een Giro-debutant – moeten kloppen.