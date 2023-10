vrijdag 13 oktober 2023 om 19:13

Giro 2024: Loodzwaar parcours met veel tijdritkilometers

Organisator RCS Sport heeft vrijdag het volledige parcours gepresenteerd van de Giro d’Italia 2024. De Italiaanse ronde begint volgend jaar op zaterdag 4 mei met een heuvelachtige rit naar Turijn en eindigt drie weken later op zondag 26 mei met een vlakke rit van en naar Rome.

De eerste drie ritten van de Giro 2024 waren al eerder bekendgemaakt. De openingsrit zal van start gaan in Veneria Reale, waarna er gefinisht wordt in Turijn. Centraal in die rit staat de Superga, een helling die we kennen van Milaan-Turijn. Op dag twee wordt er bergop aangekomen op Oropa, een klim van meer dan tien kilometer. Dag drie is een eerste kans voor de sprinters.

Lange tijdrit in zware eerste week

De vierde en vijfde etappe zijn ook eerder vlakke etappes. Op dag zes staat er een speciale rit op het menu. Er wordt gestart in Viareggio, waarna er via verschillende gravelstroken wordt gefinisht in Rapolano Terme. Een aantal van de sterrati komen uit het parcours van Strade Bianche. Het zal een zware dag worden, want ook de laatste kilometers zal het niet vlak zijn.

De eerste tijdrit wordt op dag zeven gereden. In totaal zullen de renners 37,3 kilometer tegen de klok moeten afleggen van Foligno naar Perugia. Het eerste deel van de tijdrit is vlak en heel snel, maar in de laatste kilometers gaat het bergop. Rust krijgen ze niet, want een dag later staat er weer een bergetappe op het menu naar Prati di Tivo, een lange beklimming. De zware eerste week wordt afgesloten met een lange, maar vlakke etappe naar Napoli.

Bekijk in deze galerij alle ritprofielen van week 1



















Monsteretappe aan einde week twee

In de tweede week van de Giro 2024 krijgen de renners meteen weer een zware etappe voorgelegd. Na 141 kilometer zullen ze aankomen op de Bocca della Selva, een lange slotklim. Een dag later, in rit elf, krijgen ze wel relatieve rust met een vlakke rit. Etappe twaalf is dan weer een typische overgangsrit, die ook wel voor spektakel kan zorgen bij de klassementsrenners. Er staan namelijk maar liefst tien gecategoriseerde klimmen op het menu.

Rit dertien is weer een kans voor de sprinters. Dan komen we aan in het slotweekend van de tweede week, dat ook zeer lastig is. Op zaterdag zal er een tijdrit van 31 kilometer gereden worden van Castiglione delle Stiviere naar Desenzano del Garda, in de buurt van het Gardameer dus. Etappe vijftien is een monsterachtige rit van maar liefst 220 kilometer. Het is de langste rit, die finisht op Mottolino in Livigno.

Bekijk in deze galerij alle ritprofielen van week 2















Monte Grappa als climax

De derde en laatste week wordt afgetrapt met een nieuwe loodzware etappe. Onderweg staat de legendarische Stelvio op het programma, maar ook het slot van rit zestien is zwaar. Op het einde moet de Monte Pana beklommen worden. In rit zeventien wordt er gefinisht op Passo Brocon, een klim die voor het eerst in het parcours van de Giro voorkomt. Vooral de laatste twee kilometers zijn lastig met een gemiddeld percentage boven de 10%.

Na een dag voor de sprinters en een dag voor de aanvallers in rit achttien en negentien, is het op de voorlaatste dag opnieuw klimmen geblazen. Dan wordt er van Alpago naar Bassano del Grappa gereden. De Monte Grappa moet twee keer beklommen worden. De finish ligt echter niet op de top, maar na een lange afdaling. Tot slot wordt er in etappe eenentwintig een vlakke rit in Rome gereden, gelijkaardig aan die van dit jaar.

Bekijk in deze galerij alle ritprofielen van week 3













Routeschema Giro d’Italia 2024

04/05 – Etappe 1: Venaria Reale – Torino (136 km)

05/05 – Etappe 2: San Fransesco al Campo – Santuario di Oropa (150km)

06/05 – Etappe 3: Novaro – Fossano (165 km)

07/05 – Etappe 4: Acqui Terme – Andora (187 km)

08/05 – Etappe 5: Genova – Lucca (176 km)

09/05 – Etappe 6: Viareggio – Rapolano Terme (177 km)

10/05 – Etappe 7: Foligno – Perugia (37,3, ITT)

11/05 – Etappe 8: Spoletto – Prati di Tivo (153 km)

12/05 – Etappe 9: Avezzano – Napoli (206 km)

13/05 – Rustdag

14/05 – Etappe 10: Pompei – Cusano Mutri, Bocca della Selva (141 km)

15/05 – Etappe 11: Foiano di Val Fortore – Francavilla al Mare (203 km)

16/05 – Etappe 12: Martinsicuro – Fano (183 km)

17/05 – Etappe 13: Riccione – Cento (179 km)

18/05 – Etappe 14: Castiglione delle Stiviere – Desenzano del Garda (ITT, 31 km)

19/05 – Etappe 15: Manerba del Garda – Livigno, Mottolino (220 km)

20/05 – Rustdag

21/05 – Etappe 16: Livigno – Santa Cristina Valgardena, St. Christina in Gröden, Monte Pana (202 km)

22/05 – Etappe 17: Selva di val Gardena Wolkenstein in Gröden – Passo Brocon (154 km)

23/05 – Etappe 18: Fiera di Primiero – Padova (166 km)

24/05 – Etappe 19: Mortegliano – Sappada (154 km)

25/05 – Etappe 20: Alpago – Bassano del Grappa (175 km)

26/05 – Etappe 21:Rome – Rome (126 km)