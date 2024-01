dinsdag 16 januari 2024 om 15:31

Op zoek naar kleine details: Remco Evenepoel test wielerkleding in windtunnel

Remco Evenepoel moet nog een kleine maand wachten op zijn competitiedebuut, maar de Belg van Soudal Quick-Step is zich natuurlijk al volop aan het voorbereiden op het nieuwe wielerseizoen. Zo trok hij maandag naar kledingsponsor Castelli in Italië, om enkele tests uit te voeren in de windtunnel.

Evenepoel, de huidige wereldkampioen in het tijdrijden, testte verschillende soorten pakken uit van kledingsponsor Castelli. “De tijd die we spenderen en de data die we eruit halen, zijn van onschatbare waarde”, geeft zijn trainer Koen Pelgrim aan in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Bij tijdrijden op het niveau waarop Remco het doet, kunnen kleine details een groot verschil maken.”

Finetunen

“In de gecontroleerde omgeving die een windtunnel biedt, kunnen we zien welke verschillen de verscheidene soorten materiaal maken en hoe ze reageren op verschillende posities op de fiets. Remco heeft al een goede positie op de fiets en Castelli maakt al een uitstekend tijdritpak, dus hoeven we geen grote veranderingen door te voeren. Eerder finetunen wat we al hebben.”

In 2024 wachten er opnieuw enkele belangrijke tijdritafspraken voor Evenepoel. De 23-jarige renner wil in de Tour de France, op de Olympische Spelen en op het WK wielrennen zo goed mogelijk voor de dag komen in het werk tegen de klok.

Evenepoel begint over een kleine maand in Portugal aan zijn seizoen, met eerst de Figueira Champions Classic en vervolgens de Volta ao Algarve. Daarna staan Parijs-Nice, de Ronde van het Baskenland, Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik op zijn programma. Na het voorjaar bereidt de Belg zich voor op zijn drie grootste doelen van 2024: de Tour, Olympische Spelen en het WK wielrennen.