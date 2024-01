dinsdag 9 januari 2024 om 18:20

Wat verwacht Remco Evenepoel van zijn allereerste Tour? “Een ritzege zou al geweldig zijn”

Remco Evenepoel staat voor een belangrijk jaar in zijn wielercarrière. Er zijn de Olympische Spelen in Parijs, maar de Belg maakt dit jaar ook zijn debuut in de Tour de France. Op de mediadag van zijn ploeg Soudal Quick-Step keek Evenepoel met WielerFlits alvast vooruit naar de Ronde van Frankrijk.

Wielerminnend België kijkt reikhalzend uit naar het Tourdebuut van Evenepoel, maar wat verwacht de 23-jarige renner eigenlijk zelf van de Franse ronde? Op welke vraag wil hij, straks in juli, een antwoord krijgen? “Goh, ik weet het niet. Ik wil gewoon de Tour doorkomen zonder hetgeen wat er in de Giro d’Italia is gebeurd”, doelt Evenepoel op zijn coronabesmetting en opgave, op het moment dat hij nog in het roze rondreed.

“Op de vraag of ik een grote ronde kan winnen is het antwoord ja. In de voorbije Giro ging ik er – zonder ziekte – ook al kort bij zijn. Maar de Tour is een ander verhaal”, is Evenepoel voorzichtig. “Ik ga het gewoon dag per dag bekijken. Naar huis gaan met een ritzege zou al geweldig zijn.”

In de Tour zal hij het moeten opnemen tegen drie andere kleppers, met Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Primoz Roglic. Hoe kijkt Evenepoel naar de onderlinge verhoudingen? “Tegen Roglic heb ik al veel gekoerst. In de Ronde van Catalonië waren we van hetzelfde niveau. Ik heb hem in de Vuelta er al een paar keer afgereden en hij mij. Roglic ken ik dus goed.”

“Tegen Jonas en Tadej heb ik nog niet veel gekoerst in de grote rondes. Dat is iets nieuws, maar ik kan daar momenteel natuurlijk geen antwoord op geven. We gaan het zien in de Tour.”

Over Amstel Gold Race: “Leuk om een nieuw doel te hebben in het voorjaar”

Verder vroegen we Evenepoel nog naar de Amstel Gold Race. De oud-wereldkampioen maakt dit jaar voor het eerst zijn opwachting in de Nederlandse klassieker, maar waarom? “Ik ga nu niet naar een grote ronde in mei en dus is het een mooie optie om erbij te nemen. Het is een koers die me moet liggen. Het is een heel open wedstrijd met weinig herstelmomenten.”

“Het is leuk om een nieuw doel te hebben in het voorjaar, met Parijs-Nice en dus de Amstel. De Waalse Pijl is nog een open vraag. Het zal ervan afhangen hoe ik uit de Ronde van het Baskenland en de Amstel kom, maar de Amstel en Luik-Bastenaken-Luik zijn al twee zekerheden.”