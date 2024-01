dinsdag 9 januari 2024 om 16:26

Portugese seizoensstart voor Remco Evenepoel, eerste keer Amstel Gold Race

Vandaag werd in het Spaanse Calpe de ploeg van Soudal Quick-Step voor 2024 voorgesteld. De meeste aandacht ging – uiteraard – uit naar Remco Evenepoel. Zo kwam zijn wedstrijdprogramma ter sprake. De Belgische kampioen begint zijn seizoen zoals verwacht in Portugal. Wel opvallend: hij zal voor het eerst deelnemen aan de Amstel Gold Race.

Evenepoel zal zijn eerste wedstrijdkilometers van 2024 wegtrappen op Portugese bodem, met eerst de Figueira Champions Classic (10 februari) en vervolgens de Volta ao Algarve (14-18 februari). De 23-jarige Belg stond nog niet eerder aan het vertrek van de Figueira Champions Classic, de Volta ao Algarve prijkt al twee keer op zijn rijkgevulde palmares.

Na een Portugese seizoensstart richt Evenepoel zich op een prestigieuze rittenkoers: Parijs-Nice. Zijn eerste WorldTourwedstrijd van het seizoen biedt hem tevens de kans om aansluitend enkele cruciale ritten en beklimmingen te verkennen van de slotweek van de komende Tour de France.

Een debuut in Milaan-San Remo en de Ronde van Vlaanderen is niet voor 2024 en ook de Ronde van Catalonië staat – in tegenstelling tot vorig seizoen – niet op de planning. Wel op zijn programma: de Ronde van het Baskenland (1-6 april). In deze zware klimronde hoopt Evenepoel zich klaar te stomen voor de heuvelklassiekers.

Debuut in de Amstel

Evenepoel mikt vooral op een derde opeenvolgende zege in Luik-Bastenaken-Luik (21 april), maar rijdt in aanloop naar La Doyenne ook de Amstel Gold Race (14 april) en de Waalse Pijl (17 april). Het is voor het eerst dat hij zal meedoen aan de Nederlandse klassieker. De Waalse Pijl is geen onbekende wedstrijd voor Evenepoel: hij reed deze midweekse klassieker al eens in 2022.

Pas na Luik-Bastenaken-Luik trekt Evenepoel voor een eerste keer op hoogtestage, in aanloop naar zijn eerste Tour de France. In het Critérium du Dauphiné (2-9 juni) en de Belgische kampioenschappen (20-23 juni) doet hij nog de nodige wedstrijdprikkels op richting de Tour.

Najaar

Na de Ronde van Frankrijk zal Evenepoel zeker niet uitbollen richting de wintermaanden, aangezien hij ook een doel heeft gemaakt van de Olympische Spelen in Parijs (tijdrit op 27 juli, wegrit op 3 augustus) en het WK in Zürich (individuele tijdrit op 22 september, wegrit op 29 september).