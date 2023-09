woensdag 27 september 2023 om 12:05

Op volle oorlogssterkte: UAE Emirates presenteert sterke selectie voor Giro dell’Emilia

UAE Emirates laat weinig aan het toeval over voor de Giro dell’Emilia. De ploeg uit het Midden-Oosten rekent zaterdag in de Italiaanse semiklassieker onder meer op Tadej Pogacar, de nummer twee van vorig jaar, en Adam Yates. Jay Vine maakt zijn rentree na zijn valpartij en opgave in de Vuelta a España.

De meeste ogen zijn zaterdag gericht op Pogacar, maar de ploeg heeft meerdere sportieve ijzers in het vuur. Adam Yates was de voorbije weken nog uitstekend op dreef, met winst in de GP de Montréal als uitschieter, en de Britse klimmer is dan ook een van de favorieten voor de zege in de Giro dell’Emilia.

Verder rekent de ploeg op Juan Ayuso, de nummer vier van de Vuelta a España, Rafal Majka, Diego Ulissi, Felix Grosschartner en – zoals eerder aangegeven – Jay Vine. Die laatste kwam sinds zijn opgave in de Vuelta a España niet meer in actie, maar is nu dus weer klaar om een rugnummer op te spelden.

Vorig jaar tweede, nu eerste?

Pogacar was vorig jaar nog tweede in de Giro dell’Emilia, nadat hij op de slotklim naar het heiligdom van San Luca de duimen moest leggen voor Enric Mas. “Ik hou echt van de Italiaanse najaarsklassiekers. Ik wist de voorbije twee seizoenen perfect af te sluiten met winst in de Ronde van Lombardije. De motivatie is er om dat dit jaar weer te herhalen.”

Maar voor het zover is, wachten eerst nog een paar andere Italiaanse najaarskoersen, te beginnen dus met de Giro dell’Emilia. “In Emilie wordt de wedstrijd altijd verreden op een lastige omloop. Dat is leuk voor de fans”, blikt de tweevoudig Tourwinnaar in een persbericht vooruit.

Tre Valli Varesine

Pogacar zal drie dagen na de Giro dell’Emilia ook aan de start verschijnen van Tre Valli Varesine, de wedstrijd die hij vorig jaar nog wist te winnen. De Sloveen zal in deze eendagskoers eveneens worden bijgestaan door Ayuso, Majka, Ulissi, Vine en Adam Yates. Er is slechts één wijziging ten opzichte van de Giro dell’Emilia: Grosschartner wordt dan vervangen door Davide Formolo.