Ook streep door wereldbeker mountainbike Vallnord Pal Arinsal dinsdag 14 april 2020 om 16:19

Ook de zesde wereldbekermache mountainbike gaat niet door. Op verzoek van de organisatoren wordt de wereldbekerwedstrijd in Vallnord Pal Arinsal geschrapt, meldt de UCI. Het mountainbike-evenement in Andorra stond op de planning voor 19 tot 21 juni.



Net als de vijf andere wereldbekerevenementen is de uitbraak van het coronavirus de oorzaak. De wedstrijd is definitief afgeblazen en zal geen nieuwe datum op de kalender aanvragen.

De wedstrijd in Vallnord Pal Arinsal stond op de planning van Mathieu van der Poel. De eerstvolgende wereldbeker op de kalender is de wedstrijd in het Zwitserse Lenzerheide, van 14 tot 16 augustus.

Mercedes-Benz UCI MTB World Cup 2020

Lousã (21-22 maart) – DHI (uitgesteld)

Maribor (2-3 mei) – DHI (uitgesteld)

Losinj (9-10 mei) – DHI (afgelast)

Nove Mesto na Morave (22-24 mei) – XCO/XCC (uitgesteld)

Fort William (6-7 juni) – DHI (afgelast)

Vallnord (19-21 juni) – XCO/XCC, DHI (afgelast)

Lenzerheide (14-16 augustus) – XCO/XCC

Mont-Sainte-Anne (21-23 augustus) – XCO/XCC, DHI

Val di Sole (11-13 september) – XCO/XCC, DHI

Les Gets (18-20 september) – XCO/XCC, DHI