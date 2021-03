Ook Limburg stelt zich kandidaat voor Super WK wielrennen 2027

Niet alleen Gelderland en Brabant zijn in de race voor het Super WK wielrennen van 2027. Ook de provincie Limburg wil over zes jaar graag gastprovincie zijn voor het grootschalige wielerevenement, dat mogelijk in 2027 zal plaatsvinden in Nederland.

Nederland moet deze zomer een bid inleveren voor het Super WK wielrennen van 2027 en kan dus kiezen uit verschillende gastprovincies. Limburg ruimt ongeveer drie miljoen euro in voor het WK, zo meldt De Limburger. Het evenement zal naar schatting 37 miljoen euro kosten.

Volgens gedeputeerde Joost van den Akker past een Super WK wielrennen bij het breedtesportplan van de provincie Limburg. “Zoals fietsen hoort bij Nederland, zo hoort wielrennen bij Limburg. In het streven om de innovatiefste, aantrekkelijkste en gezondste provincie te worden, propageert ons breedtesportplan fietsen als speerpuntsport voor jong en oud.”

September

“Fietsen verbindt ons met elkaar en laat ons bewegen, beleven en winnen. Zeker voor dit Super WK”, zo laat Van den Akker weten aan De Limburger. In september wordt het winnende bid tijdens het internationale congres van de UCI bekendgemaakt. Eind februari werd bekend dat de KNWU, Papendal en TIG Sports het zogenoemde Super WK wielrennen naar Nederland willen halen.

Tijdens een Super WK worden in een periode van twee weken wereldtitels verdeeld in bijna alle wielerdisciplines van de UCI. In 2023 is Glasgow de eerste stad die een dergelijk WK organiseert.

Onderdelen op het komende Super WK wielrennen wegwielrennen

para-cycling op de weg

baanwielrennen

para-cycling op de baan

mountainbike cross-country

mountainbike downhill

mountainbike marathon

mountainbike cross-country eliminator

trial

BMX freestyle

BMX

indoor cycling

Gran Fondo